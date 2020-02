Analytici snižují své odhady pro růst čínského HDP v tomto roce

Stále se rozrůstající nákaza koronaviru bude mít podle mnoha analytiků zcela jistě negativní vliv na druhou největší ekonomiku světa. V roce 2019 čínský HDP rostl o 6,1%, rok před tím 6,6%.Analytici nyní v hojné míře snižují své odhady pro růst čínské ekonomiky v tomto roce.Analytici ANZ počítají se snížením počtu pracovních dní v 1Q roku. Celoroční odhad ponechávají na úrovni růstu o 5,8%.Analytici Citibank snižují své dosavadní odhady na úrovni růstu o 5,8% spíše směrem k 5,5%. Negativní vliv koronaviru bude s největší pravděpodobností koncentrován do 1Q. Důležitou roli sehrají podpůrná opatření vlády a centrální banky.Analytici EIU snižují své odhady z dosavadních 5,9 směrem k 4,9-5,4%. Nákaza by mohla zastavit nebo pozdržet některé klíčové investice do rozvoje infrastruktury.Analytici Marquarie snižují své celoroční odhady z 5,9 na 5,6%. Tempo růstu v 1Q by mohlo klesnout až ke 4%Analytici Mizuho snižují celoroční výhled z 5,9 na 5,6%. Pro první pololetí pak odhadují růst v rozpětí od 4,8 do 5,2%. Ve druhé polovině roku by mohlo dojít k určité akceleraci směrem k 5,8-6,3%.Analytici Moody´s drž i nadále své odhady na úrovni růstu o 5,8%.Analytici Natixis snižují své odhady z 5,7 na 5,5%. Okamžitý negativní efekt očekávají větší oproti epidemii SARS v letech 2002-3.Analytici japonské Nomury pouze odhadují, že reálný růst bude hlouběji pod původně odhadovanou úrovní 6,1%. Celkové dopady budou horší než u SARS.