Obchodní války update. Trump vyhrožuje cly pro země, které podhodnocují své měny

Od podepsání první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou uběhlo jen pár dní a americká administrativa už chystá další kroky, které mohou narušit vzájemný obchod a a vztahy.Včera probleskla agenturami zpráva, že USA se chystají uvalit cla na země, které podhodnocují měnu. Takový krok by samozřejmě mohl být primárně zaměřen na Čínu a popřípadě i Japonsko.O tom, že čínská měna je podhodnocená, nemám příliš pochyby. Navíc v loňském roce během vyjednávání s americkou stranou došlo k její (s velkou pravděpodobností cílené) depreciaci, která mohla mít za cíl ukázat americké straně karty, s kterými čínská strana může hrát.Celkově si až tolik nemyslím, že by toto opatření mohlo na Čínu příliš fungovat oproti tomu, co jsme viděli loňský rok. Trump stupňoval obchodní napětí většinu loňského roku, zaváděl cla a toto nové opatření je tak spíše jen snaha usadit jeho politiku do nějakého rámce.Výhoda takovéhoto opatření je nicméně ta, že by mělo jít o systémovou záležitost a nikoliv o zavádění cel na zcela nepredikovatelné bázi.Ale to je jen první pohled . Druhý už tak optimistický není, protože neexistuje žádná objektivní metoda, jak spolehlivě zachytit to, o kolik je měna podhodnocená či nadhodnocená. Když si nyní vezmi korunu, tak si stále myslím, že je o dost slabší, než by měla být. Jenže slabá koruna je dána negativním sentimentem trhů a svojí překoupeností (za kterou stojí opět trhy). Znamená to tedy, že by Trump uvalil kvůli chování velkých tržních hráčů v Londýně či New Yorku na ČR cla? Nebo bude tento krok striktně používat jen v případě prokazatelné manipulace?A to není všechno. Trump mluví o tom, že euro je oproti dolaru podhodnocené. Pravdou je, že euro by mělo být pravděpodobně silnější, ale trhy jsou nyní na eurozónu naladěny negativně (sentiment). Slabé euro tak není důsledkem žádné cílené manipulace, ale averze trhů k eurozóně spolu s uvolněnou měnovou politikou ECB versus vysokými sazbami v USA. Jenže co když se Trump špatně vyspí a při vší své nevypočitatelnosti začne mluvit o uvalení cel na eurozónu , protože dolar je k euru příliš silný? Viníka by samozřejmě našel v ECB a její uvolněné měnové politice...Jiří Polanský