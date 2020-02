Rozbřesk: Na trhy se vrací volatilita. Je strach z koronaviru u konce?

Americké akcie si včera připsaly 1,4 % a index Nasdaq uzavřel na nových maximech. Na trhy se vrací volatilita. Včera to bylo počtvrté za posledních sedm seancí, kdy americké akcie zaznamenaly pohyb výraznější než 1 %. To vše přichází po období relativně bezprecedentního klidu z konce roku 2019.

Vyšší volatilita bezesporu souvisí s nejistotou vyvolanou koronavirem. Ta se ovšem trefila do doby, kdy globální průmyslová výroba hlásila na řadě míst dlouho očekávanou stabilizaci a zisky řady amerických podniků skončily nad očekávání dobře. I proto je pro investory složité kvůli koronaviru zůstávat dlouhodobě mimo akcie a riziková aktiva a po výrazných propadech následují rychlé zisky.



Nejistota spojená s celkovými dopady koronaviru přitom zůstává vysoká a ekonomické dopady mohou být ve finále výrazné. A to nejen v Číně, ale i v zemích výrazně exponovaných vůči globálnímu obchodu s Čínou. Z velkých ekonomik jde zejména o Německo, které se v tuto chvíli opatrně sbírá z déle než rok a půl trvající průmyslové recese.



Efekty koronaviru svým způsobem mohou být podobné jako efekt obchodních válek - narušují výrobní řetězce a zvyšují nejistotu v globálním obchodu. Je tu ovšem jeden výrazný rozdíl. Zatímco obchodní války nebo brexit přinášejí trvalé narušení obchodu, koronavirus bude s vysokou pravděpodobností dočasný. Po výrazném šlápnutí na brzdu na začátku roku 2020 tak investoři očekávají srovnatelně prudké oživení v následujících kvartálech. Pokud by tomu tak bylo, není skutečně důvod k výraznému pesimismu.Je tu ovšem jedno ale. Pokud bude koronavirový šok hodně hluboký, může obnažit hlubší a dlouhodobě potlačované problémy čínské ekonomiky . Tedy především přeinvestovanost řady odvětví a velice křehký finanční systém. V takovém případě by čínské firmy měly problém po propadu v prvním kvartále rychle obnovovat investice , výrobu…, dopady nákazy na čínského tygra by byly trvalejší. A pak by i exportně zaměřený evropský průmysl mohl zapomenout na stabilizaci, která se mu rýsovala ke konci roku 2019… Česká měna díky ziskům globálních akcií poměrně výrazně posílila a obchoduje se v okolí 25,10 EUR/CZK . Těžko odhadovat další dynamiku strachu okolo koronaviru (viz úvodník), která bude pro náladu ve střední Evropě klíčová. Od domácích čísel ( průmysl zahraniční obchod ) ani od čtvrteční ČNB přitom nový pozitivní impuls pro korunu neočekáváme. Dolar podporovaný mohutnými akciovými zisky na Wall Street zvolna zpevňuje. Koronavirus se dále šíří konstantní rychlostí (cca 20% nárůst nakažených každý den), což na trzích vyvolalo uspokojení a vyšší poptávku po rizikovějších měnách.Dnes by do hry měla vstoupit také důležitá makrodata z USA ( ADP report ISM ve službách), která však nijak nebudou reflektovat dopad epidemie v Číně.Dnes rovněž zasedá polská NBP. Očekáváme, že centrální bankéři posbírají všechny možné argumenty ( koronavirus , kolabující ropa , slabý růst HDP ), aby trhu vysvětlili, proč je třeba ignorovat čtyřprocentní inflaci . Dopad na zlotý by tedy měl být spíše negativní. Ropa Brent se během včerejšího dne dále propadala až na roční minima, v průběhu ranního obchodování se ji však daří vystoupat zpět nad 56 dolarů za barel . To, jak obavy investorů z hrozícího přebytku ropy na trzích táhnou aktuální cenový pokles, je zjevné při pohledu na krátký konec forwardové křivky. Ta je totiž po relativně dlouhé době opět pozitivně skloněná (tzv. contango); jinými slovy, bezprostřední napětí na fyzickém trhu aktuálně zcela odeznělo.Jistým zklamáním byl včera pro trhy výsledek technické komise kartelu OPEC, která zatím nepřišla s návrhem (resp. doporučením) agresivnějších těžebních škrtů. Ten by však mohl nakonec přijít již dnes, kdy budou členské státy znovu jednat a přestože se snaží prozatím problém koronaviru (a negativního dopadu na ropnou poptávku) spíše marginalizovat, trh je dále zcela opačného názoru.