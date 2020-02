Hlasy pro zvýšení sazeb v Polsku sílí (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americký zahraniční obchod v prosinci zřejmě opět upadl do hlubšího deficitu. Růstu HDP tak bude stále menší oporou. V eurozóně nás čekají jen finální indikátory PMI, od kterých však mnoho kurzotvorných impulzů čekat nemůžeme. Zajímavější bude dění v regionu. České maloobchodní tržby vykáží solidní růst, přičemž v polské centrální bance se utká tábor jestřábů a holubic. Výsledkem budou podle nás sazby beze změny.

Americký zahraniční obchod opět v hlubším deficitu

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn výsledek zahraničního obchodu za prosinec. Počítáme s deficitem na úrovni necelých 49 mld. USD po listopadových 43 miliardách. Deficit se podle naší prognózy bude prohlubovat i v průběhu Q1 a redukovat tak svůj příspěvek k růstu HDP. Otázkou je, jak se ve statistikách odrazí skrze nižší čínskou produkci a potažmo export do USA koronavirus.

V eurozóně budou zveřejněny finální PMI indikátory z oblasti služeb a kompozitní PMI za leden. Díky lepším výsledkům z Německa očekáváme revizi kompozitního indikátoru o jednu desetinu směrem nahoru na 51 bodů. To by bylo konzistentní s růstem HDP eurozóny za Q1 20 o 0,2 % q/q. Pro kurz eurodolaru však dnešní statistiky budou spíše nezajímavé. Očekáváme tak obchodování kolem stávajících úrovní (1,100-1,110 USD/EUR).

V Česku dnes budou zveřejněny prosincové maloobchodní tržby. Ty budou těžit z bonusu jednoho pracovního dne navíc, rostoucích mezd i nízké nezaměstnanosti. Vánoční tržby tak podle našeho odhadu v loňském roce trhaly nové rekordy. Dobře se vyvíjely i registrace automobilů, což slibuje solidní prodeje aut. Prosincové maloobchodní tržby s automobily i bez nich tak podle naší prognózy meziročně stouply o zhruba 6 %.

Polská centrální banka ponechá sazby beze změny. Už na minulém zasedání ale podle našeho názoru tři členové Výboru pro měnově politické otázky zvedli ruku pro 15bodové zvýšení úrokových sazeb. Na dnešním zasedání to podle nás nebude jiné. Tlaky na zvyšování sazeb sílí kvůli rychlému růstu inflace, která v Q1 20 zřejmě vystoupá až na 4 %. Podle guvernéra Glapinského se však jedná o výkyv a sazby chce ponechat beze změny až do roku 2022, kdy končí jeho volební období. Přesto budou vysoká inflace a jestřábí hlasy zaznívající z centrální banky tím, co bude polský zlotý v nejbližším období držet na silnějších úrovních. To by mohlo prospívat i české koruně.

Na trzích zavládl optimismus

Ve Spojených státech byly včera zveřejněny tovární objednávky za prosinec. Ty vykázaly lepší výsledek, než trh čekal. To společně s pondělním ISM indexem, který se překvapivě vrátil nad 50bodovou hranici značící expanzi, vylepšilo dolaru náladu. Euro tak v průběhu úterního obchodování přišlo o 0,2 % a posunulo se na 1,104 USD/EUR.

Všechny regionální měny si včera připisovaly zisky. Koronavirus sice ze scény nezmizel, obavy z něho, jak se zdá, alespoň na chvíli ano. Investoři oceňují i celosvětovou snahu s virem bojovat. Region se tak svezl na vlně optimismu, který zaplavil akciové trhy. Česká koruna posílila o 0,4 % na 25,12 CZK/EUR. Nejvíce z úterního obchodování vytěžil polský zlotý, který si na své konto připsal 0,6 % a posunul se na úroveň 4,273 PLN/EUR. Zlotý se už připravuje i na dnešní zasedání polské centrální banky, jejíž vystoupení se zřejmě ponese v jestřábím tónu. Maďarský forint posílil o 0,2 % na 336,4 HUF/EUR. Uvolněná politika tamní centrální banky ho ale na výrazně silnější úrovně nepustí. Naopak do konce roku čekáme jeho postupné oslabování až směrem k 350 HUF/EUR.