Wall Street zakončila s velkými zisky, S&P 500 +1,5 %

Americké akciové trhy uzavřely dnešní seanci s velkými zisky, když indexy posílily přibližně o dvě procenta. S&P 500 zpevnil o 1,5 %, tedy nejvíce od srpna minulého roku, na úroveň 3297 bodů poté, co se uklidnila situace v souvislosti s koronavirem a dopady na globální ekonomiku by podle všeho nemusely být velké. Pod tlakem naopak zůstává ropa, a to na hladině 49,70 USD za barel.

Další velký nárůst si připsaly akcie Tesly, které nakonec přidaly „pouze“ 13 %, když se ještě hodinu před koncem seance pohybovaly na téměř 970 USD. Růst podpořil i společnosti spojené s lithiem, kdy Albermarle zpevnil o 11,9 % a například Livent o 17,6 %. Impulzem byla zejména zpráva o dříve než očekávané ziskovosti Gigafactory o čemž informoval Panasonic.

Dařilo se rovněž titulům, které byly nejvíce zasaženy obavami z koronaviru. Apple tak zpevnil o 3,3 %, Nvidia o 2,8 % a například Micron o 3,2 %. Ještě o něco lepší výsledek si připsaly aerolinky, kdy United Airlines posílily o 5,3 %, American Airlines o 4,7 % a Delta Airlines o 3,4 %.

Index Dow Jones přidal 1,4 %, S&P 500 1,5 % a Nasdaq 2,1 %.