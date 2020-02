"Větší informovanost a transparentnost mohou zlepšit fungování trhu s korporátními dluhopisy. Na něm kromě licencovaných společností působí i pochybné firmy, které poškozují pověst celého odvětví korporátních dluhopisů," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Posuzování kvality korporátních dluhopisů je náročná disciplína. Nezkušení investoři v ní často chybují. Výsledkem je, že vkládají peníze do pochybných firem. Tento problém by mohl být zmírněn projektem Ministerstva financí ČR, který dává investorům jednoduchý návod, jak ke korporátním dluhopisům přistupovat.



Takzvaný Scorecard 2.0 může pomoci investorům, aby na základní úrovni vyhodnotili různé emise korporátních dluhopisů a identifikovali možná rizika. Při využití nástroje Scorecard 2.0 a jeho doplňujících dokumentů se investoři dozvědí, jak nahlížet na problematiku dluhopisů. Následně z finančních výkazů a dalších zdrojů dokážou přepsat údaje do kalkulačky na skóre, podle kterého lze na základní úrovni posoudit rizikovost korporátních dluhopisů.







Scorecard 2.0 dále obsahuje "Desatero varovných signálů investování do korporátních dluhopisů", které investorům může pomoci identifikovat nedůvěryhodné dluhopisy. Desatero by rovněž mělo dopomoci ke zvýšení informovanosti a transparentnosti na trhu s korporátními dluhopisy.



Na vytvoření Scorecard 2.0 se podílela řada odborníků a skrze Asociaci pro kapitálový trh ČR i zaměstnanci BH Securities. Další informace o projektu naleznete v odkazu: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/podnikani-na-kapitalovem-trhu/2020/verejna-konzultace--scorecard-korporatni-37189