Nižší DPH u čepovaného piva s poslední vlnou EET - kde bude levnější pivo? (video)

S poslední vlnou EET , která startuje 1.května, se řada výrobků a služeb přesouvá do nižší desetiprocentní sazby DPH . Mezi nimi i pivo - ale pozor! Jen to čepované v restauraci či hospodě. Pokud si dáte pivo u stánku, bude u něj na účtence stále sazba 21 % DPH . Vláda tak chce podnikatelům kompenzovat náklady spojené s EET . Opozice ale upozorňuje na riziko, že podnikatel část tržeb nevědomě, nebo i vědomě, zařadí do špatné sazby. Místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík ( Piráti ) si pak myslí, že daň 21 procent by měl výčepní účtovat také ve chvíli, kdy si host odnese pivo ve džbánku domů. V takovém případě totiž nejde o stravovací službu.