Británie plánuje do r. 2035 zákaz prodeje aut se spalovacími motory včetně hybridů

Podle agenturních zpráv britská vláda oznámila záměr do roku 2035 zakázat prodej veškerých osobních a lehkých užitkových aut s klasickými spalovacími ( benzín i diesel) motory včetně hybridů. Plán je dán k širší diskusi. Původně se s tímto zákazem počítalo na rok 2040.Britský ministr dopravy počítá s vypracováním strategie, která si klade za cíl, aby se pořízení elektromobilů stalo co nejjednodušším. Ministr oznámil, že na to má připraveno cca 1,5 mld. GBP V roce 2019 se v Británii prodalo celkem 37 850 elektromobilů, což představuje meziroční růst o 144% a odpovídá to tržnímu podílu na úrovni 1,6%. Po započtení hybridních vozů se podíl zvýší na 4,2%. Pro srovnání podíl vozidel s benzínovými motory dosáhl 64,8% a 25,2% pro naftové motory.Podobný záměr s časovým limitem v r. 2030 v minulosti oznámilo Dánsko či Irsko.