Villamin: Největší hrozbou pro US trhy je letos Bernie Sanders a jeho případná prezidentura

Podle šéfa investic správce aktiv a bohatství Union Bancaire Privee Normana Villamina je hlavním rizikem pro americké akciové trhy v tomto roce případná prezidentura Demokrata Bernieho Sanderse případně i pouhá šance na jeho zvolení. Rizikové bude už jen to, pokud Sanders uspěje v demokratických kandidátkách.Sanders totiž už minulý rok představil plán na zvýšení firemních daní zpět na 35% z aktuálních 21%, kam je poslal po svém zvolení do prezidentského úřadu Republikám Trump Trh by pak musel s největší pravděpodobností potenciální změnu systému započíst s předstihem do svých valuací. Případná změna zdanění by se měla výrazně promítnout do firemních zisků.