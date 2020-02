Co znamená brexit pro Čechy? Do konce roku klid, pak vyřizování

V pátek 31. ledna 2020 vystoupila Velká Británie z Evropské unie. Od 1. února nastalo tzv. přechodné období, které bude trvat až do konce roku 2020. Těchto osm měsíců by mělo Spojenému království a dalším zemím dát dostatek času na to, aby společně vyjednaly podmínky pro své občany.

Britské statistické úřady v současnosti evidují 45 000 Čechů žijících ve Velké Británii, nicméně jejich skutečný počet je mnohonásobně vyšší, Ministerstvo zahraničních věcí uvádí 80 000 až 100 000 lidí. Ti cestují na ostrovy nejen za dovolenou a studiem, mnoho z nich žije v Británii dlouhodobě. Až do současnosti mohli totiž občané Evropské unie cestovat do Spojeného království bez pracovních nebo studijních víz.

Během přechodného období by nemělo docházet k žádným změnám, Spojenému království zůstanou stejná práva a povinnosti jako dosud, pouze už nebudou zastoupeni v žádné z evropských institucí. Brexit bude ale i tak znamenat pro české občany mnoho administrativy spojené s registrací a žádostí o trvalý pobyt.