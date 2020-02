Beamish (Pantheon): Růst čínské ekonomiky může zpomalit až pod 2%

Podle hlavní ekonomky pro Asii společnosti Pantheon Macroeconomics Frayi Beamish může tempo růstu čínské ekonomiky meziročně poklesnout až pod 2%. V prvním kvartále roku by mohla druhá největší ekonomika světa dokonce zaznamenat pokles.Hlavním důvodem negativních očekávání je přirozeně sílící nákaza koronavirem v zemi a uzavírání celých oblastí, z nichž mnohé fungují jako ekonomické motory celého státu.Centrální vláda nařídila nucenou dovolenou do 10. února ve 24 provinciích. Ty se celkově podílejí z 80% na tvorbě národního produktu a z 90% na celkovém vývozu země.Čínské autority už připustily zpomalení růstu HDP o cca 1% tzn. k 5%.Podle ekonomky je pravděpodobný výraznější pokles směrem k 3,8% a může se to dále zhoršit až pod výše míněná 2%.