Speciální report: Jak těžce zasáhne koronavirus světovou ekonomiku a finanční trhy?

Šíření koronaviru je hlavním tématem dění na finančních trzích v posledních seancích. Přestože dosud zasáhl hlavně Čínu, tak jeho důsledky jsou citelné po celém světě. Zatím je velmi těžké odhadovat celkové škody, které virus napáchá. V této analýze se budeme snažit zmapovat situaci a podíváme se také na to, na jaké trhy by se měli obchodníci zaměřit.

Na data si ještě dlouho počkáme

Hlavní zdroj informací je nabíledni. První vstupy by měly přicházet z čínských vládních zdrojů, které vydávají statistiky prodejů, produkce, mezinárodního obchodu a další. Nicméně už zde by trhy mohly narazit na problém. Čínská data vypadají často po dlouhou dobu velmi "vyhlazená" a v aktuální situaci by mohla být snaha politbyra o přijatelný výsledek ještě o mnoho větší, než by byla za normální situace. Dalším faktorem je skutečnost, že dopad epidemie bude zachycen až v reportech za únor. Až jeho poslední den totiž čekáme první odhady PMI a 16. března budou zveřejněna data produkce a prodejů. Ještě mnoho týdnů tak finanční trhy dělí od důležitých statistik.

Čína je v současnosti o mnoho větší ekonomikou než byla během SARS na počátku tisíciletí. První dopravní statistiky vyvolávají obavy. Zdroj: XTB Research

Obchodníci tak jsou v těchto dnech závislí na jiných typech statistik, jejichž dopad nemusí být snadno zpracovatelný. V posledních dnech se mnoho mezinárodních společností jako Apple, General Motors, Ikea, Starbucks,McDonald’s nebo Toyota rozhodlo uzavřít své provozy. Celkem 18 čínských ocelářů ze 4 klíčových provincií snížilo výrobu o 30 %. Kasina v Macau, největším hráčském doupěti na světě, by měly zůstat zavřené alespoň v následujících dvou týdnech. Mnoho univerzit odložilo začátek semestru až alespoň na březen. Japonské obchodní domy už reportovaly meziroční pokles prodejů o 5 - 15 % během svátků nového lunárního roku. Existuje spousta statistik vypovídajících o tom, že situace je vážná. Je ovšem velmi těžké přicházející informace generalizovat. Možná nejlépe popisují současnou mizérii statistiky transportu Ministerstva dopravy během svátků nového lunárního roku. První odhady hovoří o poklesu železniční přepravy o 40 %, ale během celého desetidenního svátku se meziročně snížila o 67 %. Letecká přeprava měla klesnout o 57 %.

Dva parametry, které by měli obchodníci sledovat

Trhům je předkládáno množství statistik z Číny, které vypovídají o závažnosti situace. Dát je dohromady a učinit z nich nějaký obecný závěr je však skutečným oříškem. Z prvních odhadů to vypadá, že dosavadní vliv na vývoj HDP by se mohl dosud pohybovat od 0,6 % do 1,1 %. Některé odhady však počítají ještě s výrazně větším dopadem. Z našeho pohledu by se investoři měli zaměřit na hlavně na 2 faktory: počet nakažených a výpadky produkce. Náš první předpoklad je, že šíření viru mimo čínské území nebude výrazné a další ekonomiky nebudou paralyzovány z pohledu dopravy a produkce. Pokud se tento předpoklad nepotvrdí, tak následky budou hrozivé. Pokud se naopak ukáže jako správný, tak další dění bude hlavně o tom dát věci v Číně co nejrychleji do pořádku. Sledování množství nakažených dává smysl - pokud se nárůst počtu nakažených zpomalí (dosud se tak nestalo), tak se bude jednat o výrazný signál toho, že se brzy podaří dostat situaci pod kontrolu.

Výpadky produkce jsou velmi nebezpečné pro čínskou ekonomiku a její obchodní partnery. Korejský Hyundai již dokonce výrazně omezil produkci kvůli nedostatku dílů vyráběných v Číně. Korejská ekonomika hraje významnou roli v asijských dodavatelských řetězcích. Pokud ji krize výrazněji zasáhne, tak můžeme očekávat řetězovou reakci také v dalších významných zemích regionu. Většina čínských provincií by se měla vrátit do práce od 9. února. Pokud se tak nestane a nucené volno bude prodlouženo, pak bychom mohli očekávat výrazný nárůst negativních dopadů na vývoj největší světové ekonomiky.

Přerušení dodavatelských řetězců by bylo zvláště bolestivé pro Vietnam a Jižní Koreu a mohlo by vyvolat domino efekt celé globální ekonomiky. Zdroj: XTB Research

Důležité trhy

Již nyní víme, že ekonomický dopad viru bude výrazný a zasáhne celou globální ekonomiku. Tyto 4 trhy se dle našeho názoru vyplatí sledovat v první řadě. Všechny 4 již mají za sebou výrazný výprodej a jejich další pohyb bude závislý na faktorech, které jsme v této analýze již diskutovali:

OIL, OIL.WTI - Ceny ropy výrazně klesly. Jedná se o instrument velmi citlivý na dění v globální ekonomice. Čína je s přehledem největším světovým importérem suroviny. Na globálních importech ropy se podílí pětinou. Již nyní je citelný pokles poptávky v největší světové ekonomice kvůli snížené výrobě a kolapsu dopravy. Propad ceny může donutit organizaci OPEC+ zavést dodatečné kvóty na produkci ropy.

Měď - Čína spotřebovává více než polovinu celosvětové produkce mědi. V případě výrazného poklesu výroby a stavebnictví může její poptávka dočasně zkolabovat a poslat cenu do hlubin.

CHNComp - zisky čínských společností klesly v prosinci o 6,3 % y/y - tedy ještě před propuknutím epidemie. Tento index je pravděpodobně nejpřímější expozicí na čínskou ekonomiku. Za hlavní úroveň v současnosti považujeme hladinu 9 800 bodů.

KOSP200 - Korejská ekonomika je výrazně postižena problémy v Číně. Korejský trh se až do začátku problémů u svých sousedů vyvíjel optimisticky hlavně díky sektoru polovodičů. Vývoj se však rychle otočil a cena indexu stoupá či padá na základě zpráv z Číny. Obchodníci by měli sledovat důležitou úroveň 273 bodů.