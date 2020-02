Auto: Co napoví nálepky?

Můžete mít až bezmála deset „potřebných“ plaket na voze

Prostou nálepkou na zádi vozu můžete ostatní informovat jak se jmenují vaše děti, stejně tak o faktu, že jste třeba rybář nebo potápěč, nebo, že nemáte rád když se vám někdo „lepí na zadek“… Zdaleka ale nemusí jít jen o takovéto, pro bezpečnost dopravy zcela nepodstatné věci.

Tou nejběžnější je dálniční známky. V případě české hovoří o tom, že po určitou dobu můžete jezdit po českých dálnicích, kterých máme zhruba 1200 kilometrů. Podle tvaru a barvy se odlišují 10denní, dvouměsíční a roční dálniční známka. Samozřejmě, že stále platí, kam má být známka z vnitřní strany čelního okna nalepena. Dokonce i za nesprávné umístění může hrozit pokuta. Pokud v ČR je toto místo například pod vnitřním zpětným zrcátkem, pak například pro švýcarskou dálniční známku zvolila tato země obvykle místo v levém horním rohu čelního okna. K tomu si přidejte třeba slovinskou nalepovací známku a rakouskou (může být elektronická i papírová) a máte čelní okno jako obrázkovou knihu o vašem cestování po Evropě.

Když k tomu přidáte zelenou eko plaketu pro vjezd do center německých měst, snad ani není třeba hovořit o tom, co všechno to o vašich cestách vypovídá.

To není vše. Za čelním oknem může být umístěn také průkaz ZTP a ještě přesněji parkovací karta opravňující v místě bydliště „vlastnit“ svoje parkovací místo. Obecně pak symbol invalidního vozíčku na místě na parkovišti, stejně jako na vozidle hovoří o tom, že držitel ZTP může parkovat na vyhrazením místě obvykle třeba hned u vchodu do obchodu a podobně. Ještě jednu výhodu získává takto postižený, jestliže jede nebo ho vezou v daném autě, nemusí platit dálniční známku. Hned je ale třeba dodat, že to platí jen pro občany dané země. V zahraničí nikoliv.

Nálepka vozíčku na autě by ostatním měla napovědět, že vozíčkář bude potřebovat dostatečný prostor kolem vozidla pro nastupování a vystupování.

V ohleduplnost a toleranci od ostatních bude doufat i ten, kdo má na vozidle, obvykle na zadním okně nebo karoserii nalepenou další známku – zelený kruh a v něm červený trojúhelník s písmenem Z. Tím sami sebe označují začátečníci. Tedy nedávní držitelé řidičského oprávnění a dávají tím ostatním na vědomí, že se mohou dopustit některých prohřešků, být pomalejší, reagovat jakožto méně zběhlí řidiči. Někdy si toto označení na voze ponechávají po celou dobu jak mladí, tak třeba i starší motoristé vědomí si svých chyb. Nebo maminky, které mnohdy nenajezdí mnoho kilometrů, protože se pohybují na trase: mateřská škola, základní škola, obchod, domov.

Tyto mladé dámy často upozorňují nálepkou Baby on board na fakt, že ve vozidle je i malé dítě v autosedačce. Tedy, že řidička/řidič jezdí klidně, zpomaluje výrazně před děrami v silnici, retardéry a podobně. Pomalu si začínáme zvykat i na to, že některé obchodní domy či dokonce státní instituce pro tyto motoristy vyčleňují speciální, širší parkovací místa, protože se dá očekávat vykládání například kočárku a podobně.

Asi méně vnímaví jsme k bledě modré nálepce se stylizovaným propíchnutým uchem. Přitom upozorňuje na to, že vůz řídí neslyšící, takže troubit na takového motoristu je zcela zbytečné. Stejně jako se spoléhat, že uslyší zvuk motoru, a tudíž předejde třeba ťukanci na parkovišti. Zkrátka, ohled je tady znovu zcela na místě.

Označení CZ, tedy oválná nálepka s mezinárodní značkou našeho státu už pomalu vymizela z našeho běžného života, protože dané označení se nyní nachází na modrém pruhu naší poznávací značky. Nicméně při cestách mimo EU je zcela nezbytné takovouto nálepkou „ozdobit“ svůj vůz, protože třeba v zemích jako Ukrajina nebo Turecko a dalších by vás čekala pokuta.

Ta čeká i u nás doma na ty, kdo s vozidlem s označením LPG nebo CNG, tedy s autem spalujícím kromě tradičních fosilních paliv také plyn v některé z forem, vjedete do garáže, kde je to zakázáno. Je totiž na majiteli garáže například u obchodních domů, aby vymezil speciální parkovací místa pro auta na plyn. Když je v těch místech dostatečné odvětrávání a čidla na přítomnost plynu, nemělo by se nic stát ani v případě úniku nebezpečné látky. Žel v řadě případů místo toho prostě provozovatel jen zakáže vjezd automobilům s nálepkou LPG nebo CNG, a je tak zvaně „bez starostí“. Vnitřním řádem parkoviště pak určí výši pokuty, a řidiči šetrně jezdící na plyn – starej se.

Jakou nálepku by s klidným svědomím mohli odborníci ÚAMK k tomuto vysokého počtu existujících ještě doporučit? Podle vzoru Japonska používat dvojici nálepek. Žluto zelenou „šipku-lístek“, kterému se říká wakaba. Hovoří o tom, že za volantem je mladý řidič. A naopak barevný stylizovaný čtyřlístek (koreisha) upozorňuje, že tohle auto vede senior.

Zkrátka nálepky na vozidle vypovídají mnohé o nás, našem řidičském umění, cílech našich cest i o tom, jak jsme ohleduplní k životnímu prostředí.