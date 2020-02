O dotace na vodovody a kanalizace je rekordní zájem. Poptávka převážila nabídku o více než 6 miliard korun. Na sucho dnes nastupuje Velká Dešťovka!

04. 02. 2020

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, ČOV i budování kanalizací. Skončila totiž dotační výzva Ministerstva životního prostředí, na kterou vyčlenilo MŽP poslední 2,5 miliardy korun z národních peněz.

"Skoro jsem tomu zájmu nemohl uvěřit, starostové měst a obcí přistupují k boji se suchem s velkým nasazením, celkem doputovalo na Státní fond životního prostředí ČR neuvěřitelných 330 žádostí s požadavkem na dotace ve výši 8,8 miliard korun. To je víc než trojnásobek naší alokace," hodnotí ministr Brabec. Konkrétně přišlo 183 žádostí s požadavkem dotace ve výši 6 mld. Kč na stavby kanalizací a ČOV, 55 žádostí s požadavkem dotace 1,5 mld. Kč na intenzifikaci ČOV a 92 žádostí s požadavkem o dotace ve výši 1,3 mld. Kč bylo na stavby vodovodů a vodárenských přivaděčů.

Obce potřebují řešit přívody pitné vody co nejrychleji, proto jejich žádosti o dotace na vodovody vyhodnotí Státní fond životního prostředí ČR přednostně během února (standardně se žádosti posuzují ve lhůtě 3 měsíců). Schválené žádosti by tak mohl ministr životního prostředí Richard Brabec podepisovat již v polovině března. "O financování kvalitních projektů, které se nevejdou do alokace právě uzavřené výzvy, budeme jednat v rámci rezortu a samozřejmě hledat peníze, jak projekty zafinancovat, řešení sucha je pro nás naprostou prioritou," dodává ministr Brabec. Pomoci v boji se suchem pomáhá i program MŽP Velká Dešťovka. Nové kolo žádostí se otevřelo včera, tj. 3. února 2020.

