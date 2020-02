Rozbřesk: Obrat průmyslu zůstává dál nejistý

Tento týden nás čeká nejen první letošní rozhodnutí bankovní rady ČNB o nastavení úrokových sazeb, ale je to rovněž týden bohatý na čísla z české ekonomiky. A některá už máme dokonce za sebou. Tím prvním byl nepochybně index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu, který dopadl o něco málo lépe než v prosinci (45,2 oproti 43,6), ale jeho hlavní poselství se tím vlastně vůbec nemění. Nachází se stále hluboko pod hranicí 50, takže průmysl dál podle PMI setrvává i na začátku roku ve fázi útlumu. Trpí nedostatkem zakázek, klesá produkce, firmy dál propouštějí a jsou nuceny i zlevňovat své výrobky. Se zpožděním tak na naše největší odvětví doléhá to, co pociťuje průmysl v Německu již delší dobu. I tam se v posledním měsíci PMI zvýšil (dokonce na jedenáctiměsíční maximum), nicméně fakticky dopadl téměř stejně jako v ČR, a tak podle tohoto průzkumu dál klesají objednávky, výroba i zaměstnanost. Jediný rozdíl je v tom, že německé firmy jsou ohledně budoucnosti optimističtější než ty české. Je otázkou, jak dlouho jim to vydrží, když jedním z důvodů má být oživení poptávky v Číně, která se v posledních týdnech potýká s šířícím se koronavirem.



Výsledek německého PMI zůstává dál jedním z nejslabších v eurozóně, kde se tento ukazatel už přibližuje alespoň k číslu 48. Vedle toho jedinou zemí kde je nad padesátkou a indikuje růst, je aktuálně Francie. Český i německý PMI naznačují, že se tamní průmysly dostávají do fáze křehké stabilizace a o jejich dalším směru rozhodne především vývoj zahraniční poptávky. Výraznou roli bude mít – stejně jako dosud – automobilový průmysl, zejména poptávka po nových vozech v zemích mimo EU. ČR se tento problém vzhledem k primárnímu zaměření tuzemských automobilek na evropských trzích na první pohled až tak netýká, avšak nejde jen o ně (zvlášť když expanzi zažívá jen jedna z nich, byť největší). Ve hře je také celý segment dodavatelských firem spolupracujících i s dalšími výrobci automobilů. Takže o nějaké plošné imunitě místního automobilového průmyslu asi nelze příliš hovořit.



Druhým číslem, které si včera vydobylo zvýšenou pozornost, byl první letošní výsledek státního rozpočtu ČR. Z výsledku jednoho měsíce samozřejmě hluboké závěry přece jen nejde dělat, ale osmimiliardový deficit v měsíci, který posledních sedmnáct let končí vždy přebytkem, přece jen určitým signálem být může…



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna během včerejšího dne úspěšně otestovala hranici 25,20 EUR/CZK, nicméně odpoledne opět zaparkovala těsně nad ní. Sílu k dalším ziskům prozatím nemá a může ji získat buď zklidněním situace na mezinárodních trzích, nebo skrze silná slova centrálních bankéřů už ve čtvrtek. Ale ta zřejmě ještě nějaký čas nepřipadají v úvahu. Zvlášť, když se z ekonomiky budou linout především negativní zprávy.



Zahraniční forex

Americký dolar si včera připsal nepatrné zisky, k čemuž přispěl až nečekaně dobrý výsledek amerického indexu podnikatelské nálady ISM v průmyslu. Ten poskočil zpět nad úroveň 50 bodů, a pokud se podíváme do struktury, tak povzbudivý byl zejména nárůst nových objednávek. Samozřejmě, že je třeba si uvědomit, že průzkum lednového ISM byl dělán ještě před propuknutím epidemie v Číně.



Jinak pokud jde o šíření koronaviru, tak absolutní počty nakažených i mrtvých, ale i relativní procentuální změny, se začínají snižovat, což lze chápat pozitivně. Na druhou stranu stále více společností oznamuje omezování výroby v Číně a je jasné, že velkou propojeností čínské ekonomiky se zbytkem světa bude narušena řada globálních výrobních řetězců (např. Hyundai oznámil, že zastavuje výrobu v Jižní Koreji s ohledem na výpadek výroby v Číně). Každopádně některým komoditním měnám by se mohlo časem ulevit, pokud se přírůstky nakažených stabilizují.



Výhledově bude eurodolarový trh stále monitorovat zprávy o koronaviru, přičemž bude i vyčkávat na důležité zprávy z amerického trhu práce (středa a pátek).



Ropa

Ropa Brent včera opět výrazně ztrácela, a přestože dnes ráno mírně posiluje, její cena zůstává pod hranicí 55 USD/barel. Oproti lednovým maximům tak ropa odepsala téměř 20 % a v obavách z negativního dopadu koronaviru na ropnou poptávku tak klepe na dveře medvědímu trhu. Nakonec tyto obavy, které reflektují nejen aktuální útlum čínského hospodářství, se již z nemalé části naplňují - svědčí o tom zprávy z čínských rafinérií, které začínají dramaticky omezovat zpracování ropy (nejvíce za poslední dekádu).



Záchranné lano se v této chvíli všeobecně očekává od aliance OPEC+. Ta bude dnes jednat v rámci technické komise, která by měla dát doporučení pro mimořádné zasedání ministrů (pravděpodobně v půli tohoto měsíce). Na stole přitom bude primárně varianta dodatečného snížení těžby v rozsahu 500 tis. barelů denně, vyloučit však nelze - s ohledem na pokračující pokles cen - ani agresivnější útlum těžby, které by mělo větší šanci trhy uklidnit.