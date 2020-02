Denní finanční zpravodaj (4.2.2020) - CZK a dluhopisy, Ropa, Forex, Akcie

Česká koruna je vzhledem k pokračujícím akciovým propadům a strachu z koronaviru v lehké defenzivě a pohybuje se pod 25,30 EUR/CZK. Tento týden ji pravděpodobně nepomůže ani ČNB, která se přes vyšší inflaci rozhodne držet sazby beze změny.

Prudký propad cen ropy nebere konce ani s počátkem nového týdne a severomořský Brent se tak obchoduje již poblíž úrovně 56 dolarů za barel. Strach z šíření čínského koronaviru, respektive negativního dopadu na ropnou poptávku tak zlevnil ropu již o 13 %, přičemž v tuto chvíli trhu nepomáhá ani masivní měnová injekce čínské centrální banky v rozsahu přibližně 170 mld. dolarů.

Cenový propad tak jen dále zvýší tlak na alianci OPEC+. Ta se zatím dohodla na schůzce technické komise v tomto týdnu, avšak termín mimořádného zasedání zůstává stále nejasný (diskutuje se o druhém, nebo třetím únorovém týdnu). Na něm by měl kartel přistoupit nejen k prodloužení dosavadních těžebních škrtů, ale z našeho pohledu bude pro stabilizaci trhu potřeba také dále prohloubit těžební škrty, jenž aktuálně čítají 1,7 mil. barelů denně.

Zahraniční forex

Po delším čase se na trzích objevila černá labuť a to v podobě epidemie jménem koronavirus. V případě forexových trhů to má za následek útěk do bezpečných měn, jako je švýcarský frank či japonský yen. Naopak těžce se nedaří měnám, jež jsou navázány na komodity, přičemž střední Evropa se zatím vcelku drží. Pokud jde o eurodolar tak za kratší konec bude při špatných zprávách z Číny tahat spíše dolar, neboť dopad na americkou ekonomiku bude cítit přes klesající akciový trh.

V tuto chvíli nemá cenu se zabývat příchozími makro daty, neboť ty reflektují jen a jen minulost bez současnosti s koronavirem. V první řadě je třeba sledovat zprávy z Číny, přičemž dobrým vodítkem může být chování komoditních trhů

(ropa, zlato).

Čistý zisk firmy Amazon vzrostl o osm procent na

3,3 mld. dolarů. Akcie amerického operátora AT&T (marketrealist.com) rostly o 0,5 %. Výsledek za čtvrtý kvartál naopak nedopadl dobře pro energetickou společnost Chevron (3,85 %). Firma vykázala ztrátu na akcii 3,51 USD a ani prodeje firmy nedosáhly na očekávání trhu a skončily na 35 mld. USD. Firma Exxon Mobil zaostala za odhady a to téměř o 1,5 %, příjmy měla společnost naopak vyšší, než byl konsenzus trhu. Společnost díky těmto smíšeným číslům a poklesu ceny ropy uzavřela o 4,13 % níže. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average klesl o 2,1 % (28.254 b.), S&P 500 o 1,77 % (3.225 b.) a technologický Nasdaq Composite o

1,59 % (9.150 b.)