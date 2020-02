Otevření čínských trhů žádnou paniku nezpůsobilo (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ekonomický kalendář je dnes chudý. Finanční trhy nadále zůstanou ve vleku zpráv ohledně šířícího se koronaviru. Trhy si ale již pomalu začínají na toto téma zvykat, období přehnané citlivosti je zřejmě již za námi.

Evropské ceny v průmyslu našly své dno

Globální finanční trhy se dnes žádného impulsu z titulu zveřejněni nějakého důležitého čísla nedočkají, ekonomický kalendář nabídne spíše málo zajímavá data. Dynamika cen průmyslových výrobců v eurozóně našla své dno v loňském říjnu, když meziroční pokles činil 1,9 %. Po listopadových -1,4 % to za prosinec vypadá na cca -0,6 %. Vývoj je ale primárně důsledkem bazického efektu, tedy základny pro meziroční srovnání. Pohled na meziměsíční dynamiku žádné oživení inflačních tlaků v eurozóně neindikuje. Americké podnikové objednávky by mohly lehce vylepšit náladu, která není ve zpracovatelském průmyslu příliš optimistická. Očekávaný prosincový vzestup ale bude pouze kompenzovat slabé listopadové číslo. Navíc pokud výsledek očistíme o situaci v dopravním sektoru, žádný velký důvod k optimismu data nepřinesou.

Tuzemský kalendář je prázdný. Hráči na korunovém trhu čekají na čtvrteční zasedání ČNB, kde sice neočekáváme zvýšení sazeb, celkový výstup by ale měl být jestřábí (podrobnější v části ČNB Focus našich Ekonomických výhledů zde http://bit.ly/2uMoZzN). Koruna by tak nadále měla testovat spíše silnější úrovně a opětovně se pokusit dostat pod 25,10 CZK/EUR směrem k oblasti podpory 25,00/05 CZK/EUR. Jako úroveň odporu stále vidíme 25,30 CZK/EUR.

Koruna zpět pod 25,20 CZK/EUR

Otevření čínských trhů po oslavách Nového roku se samozřejmě projevilo na dramatickém poklesu tamních akcií. V podstatě se ale jednalo o dohnání toho, jak světové trhy reagovaly na šířící se nervozitu kolem koronaviru v předchozích dnech. Žádné velké drama se tak vlastně nekonalo, evropské burzy dokonce včera skončily v černých číslech, zrovna tak americké. Čínská měna vůči dolaru otevřela nad hodnotou 7,0 CNY/USD, což oproti stavu z 24. ledna, kdy byl trh před svátky naposledy otevřen, znamená oslabení něco málo přes procento a půl. Dopad na globální devizový trh tak byl minimální, dolar včera proti euru pouze lehce posiloval. Znatelnější podporu získal se zveřejněním nečekaně dobrého ISM indexu. Pro nás i trhy byl dosavadní vývoj ISM indexu průmyslové aktivity jeden z významných signálů blížící se recese. Hodnota zpět nad 50 bodů ale indikuje zlepšení situace.

Regionální PMI průmyslové aktivity zklamaly v případě Polska a Maďarska, i když se stále drží nad tuzemským indexem, což oddálilo posílení tamních měn až do odpolední části dnešní seance. To česká koruna posilovala prakticky hned od rána. PMI trh příjemně překvapil, což ale nic nemění na tom, že průmyslová aktivita v Česku klesá, pouze pomalejším tempem než v předchozích měsících (podrobnější komentář najdete zde http://bit.ly/2UqUpqx). Z ranních kotací 25,22 CZK/EUR se kurz postupně dostal až k odpoledním 25,16 CZK/EUR. Posilujícímu trendu nezabránilo ani zveřejnění lednového hospodaření státního rozpočtu. Vstup do nového roku byl nejhorší za posledních 17 let (lednovou statistiku státního rozpočtu jsme rozebrali zde http://bit.ly/2udmAOI).