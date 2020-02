Zelený úvod týdne v USA, ropa na ročních minimech

Americké akcie při pondělku velmi slušně posílily, ovšem je třeba to brát v kontextu výrazných výprodejů ze závěru minulého týdne. Lze tedy povědět, že trhy spíše korigovaly ztráty z předchozích obchodních dní. Důvodem byla velmi slušná americká makrodata, konkrétně data sledující aktivitu v průmyslu. 50,9 bodu za leden totiž nejen překonalo odhady trhu (48,5), ale i neutrální hranici 50 bodů. Otázkou však je, zda tato jednorázová vzpruha bude stačit na zlepšení nálady investorů. Koronavirus je totiž nyní to, co trhy děsí. Důkazem toho je i dnešní prohlášení Číny, že bude muset kvůli tomuto viru přehodnotit odhad růstu ekonomiky pro rok 2020. Je otázkou, zda to není předčasné varování, ale jisté je, že koronavirus je riziko, nové riziko. Jak velké je zatím těžké předpovídat a o to větší může být volatilita na trzích.

Nejlépe se dnes dařilo jednoznačně technologiím (Alphabet +3,5 %, Microsoft +2,4 %, Netflix +3,7 %). Dařilo se ale i zdravotnímu sektoru (Pfizer +0,7 %, Abbvie +1,6 %, Eli Lilly +1 %, Teva +7,2 %). Naopak nejslabšími články dne byl telekomunikační (AT&T -1,8 %, Verizon -2,3 %) a energetický sektor (Chevron -0,8 %, Exxon Mobile -2,2 %). Americká lehká ropa se dnes dostala až pod hranici 50 USD za barel - právě to bylo důvodem pokračujících propadů ropných společností.

Na závěr nemohu nezmínit společnost Tesla (+19,9 %), která se dneškem dostala na úroveň 780 USD za akcii, jinými slovy její tržní kapitalizace dosáhla úrovně 140,59 miliard USD. Chybí "pouze" 26 miliard USD, aby byla dvakrát větší než Ford a GM dohromady! Kdy tahle bublina praskne? Nebo to snad není bublina? Vzhledem k tomu, že počet krátkých pozic na Tesle se výrazně snížil, věřím, že příliš prostoru vzhůru již není.