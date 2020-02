Exministru dopravy Kremlíkovi prý nabídli úplatek. Policie případ šetří

Odvolanému ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi (za ANO) prý nabídl úplatek právník Martin Janoušek. Několik dní nato, co Kremlík vše oznámil, jej premiér Andrej Babiš (ANO) odvolal z funkce. Sociální demokraté žádají po Babiši vysvětlení. Nabídka 1,5milionového úplatku pro bývalého ministra dopravy Kremlíka měla padnout několik dní před loňskými Vánocemi. Tehdy se měl sejít s právníkem Martinem Janouškem. "Nabídl mi úplatek,“ řekl Kremlík portálu seznamzpravy.cz který o případu jako první informoval.

Kremlík o nabídce úplatku nikomu neřekl až do půlky ledna, kdy prý vše oznámil řediteli BIS. Ten se k případu nijak nevyjádřil. Podle seznamzpravy.cz se o všem měl dozvědět také premiér Babiš, ten však vše popřel. Pět dní po oznámení byl Kremlík odvolán z ministerského postu.

Případ vyvolal odezvu u sociálních demokratů, kteří sedí s hnutím ANO ve vládě. "Žádáme po premiérovi vysvětlení záležitosti s údajným úplatkem a dalších okolností spojených s bývalým ministrem Kremlíkem," uvedli sociální demokraté na svém twitteru. dme po premirovi vysvtlen zleitosti s dajnm platkem a dalch okolnost spojench s bvalm ministrem Kremlkem. Jak je mon, e ministr nevdl, co se v jeho resortu dje? A pro se, pokud ml pochybnosti, neobrtil na policii? Jeho jednn je pinejmenm nelogick. — SSD (@CSSD) February 3, 2020

Strana poukazuje i na další podezřelé okolnosti. "Jak je možné, že ministr nevěděl, co se v jeho resortu děje? A proč se, pokud měl pochybnosti, neobrátil na policii? Jeho jednání je přinejmenším nelogické," doplnili. K případu se vyjádřil přími i předseda ČSSD Jan Hamáček, který je také ministerem vnitra. "Podle mých informací nepodal bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík v případu údajného nabízení úplatku trestní oznámení. Policie zahájila šetření z vlastní iniciativy," uvedl.

Na dlouhou dobu, než měl o nabídce úplatku Kremlík zpravit BIS, poukazuje i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Vladimír Kremlík dostal podle svých slov nabídku úplatku 23.12.2019 (i přes zákonnou povinnost to PČR neoznámil) a 14.1. 2020 se obrátil na BIS. To se mezitím rozhodoval, jestli nabídku přijme? A proč zakázku ihned nezrušil? Vypadá to jako další případ házení viny na druhé," napsala na svém twitteru.

