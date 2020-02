Spojené státy prožily první dekádu bez recese (3.2.2020)

"Zatímco dříve byly ekonomické recese ve Spojených státech zcela běžné a trvaly velice dlouhou dobu, dnes se jedná pouze o krátkodobý jev, který se úspěšně daří řešit. Lidé si mohou myslet, že toto prohlášení je příliš optimistické, ale statistická data nám říkají, že naprosto odpovídá realitě," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Spojené státy vznikly 4. července 1776. Od té doby prožily 24 dekád. Ve většině těchto dekád probíhala ekonomická recese déle než 30 měsíců. První výjimku tvořily padesátá léta devatenáctého století, ve kterých se v americké ekonomice řešil problém otrokářství. Po konci padesátých let předminulého století vypukla 12. dubna 1861 americká občanská válka.





V rámci devatenáctého století zažily Spojené státy hned tři dekády, ve kterých ekonomická recese trvala déle než 60 měsíců. Ve dvacátém století se však již nikdy neopakovala situace, kdy by americká ekonomika byla déle než polovinu dekády v recesi. Přestože Spojené státy prožily velkou hospodářskou krizi a účastnily se dvou světových válek, americká ekonomika byla ve stavu recese výrazně kratší dobu, než bývalo zvykem o století dříve.



Od čtyřicátých let dvacátého století se počet měsíců v jednotlivých dekádách, kdy se ekonomika Spojených států nacházela v recesi, snížil pod třicet. Nepřekonatelného rekordu bylo dosaženo v právě skončených desátých letech dvacátého prvního století. Poprvé od svého vzniku totiž Spojené státy prožily dekádu, ve které neprobíhala ekonomická recese ani jeden měsíc.



Statistická data nám říkají, že délka recesí v jednotlivých dekádách se výrazně zkracuje. Ukazuje se, že moderní nástroje hospodářské politiky umožňují Spojeným státům, aby s ekonomickými problémy úspěšně bojovaly. Ekonomové se domnívají, že hospodářský vývoj probíhá v cyklech. Na datech se nám ukazuje, že v rámci jednotlivých cyklů jsou růstové fáze v posledních dekádách výrazně delší než fáze recese.