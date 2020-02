Další skoky v počasí. Nejprve výrazné ochlazení

Jak jsme už v některých příspěvcích avizovali, po rekordně teplém víkendu přijde propad teplot směrem dolů. Oproti víkendu se postupně ochladí až o 13 °C. Zatímco o víkendu panovalo jaro s vysokými teplotami, hlavně ve středu převezme žezlo paní zima. Od 500 m n. m. napadne na mnoha místech sníh, vítr se stočí na severní a bude velmi studený, teplota ráno bude pod bodem mrazu.

Kolísání teplot bude jako doma

A houpačka v teplotách bude pokračovat, protože po ochlazení se očekává nové oteplení od oceánu a vzestup teplot až k 6 °C, postupně možná až k 10 °C. Počasí je v této fázi zimy oceánské. Obecně to znamená teplejší počasí, vítr a dostatek srážek. Studené vpády budou mít podle modelů v únoru velkou sílu, otázkou je, jak moc se prosadí. Zima jako celek je extrémně teplá.

Předpověď počasí den za dnem

V úterý bude oblačno až zataženo, občas přeháňky. Od západu na nové frontální vlně další trvalejší srážky, hlavně v jižní polovině území. Srážky budou na horách a postupně i ve středních polohách přecházet ve sněhové. V oblasti Šumavy může napadnout větší množství sněhu a vlivem větru se budou tvořit sněhové jazyky a závěje. Teploty 3 až 7 °C, v průběhu dne ochlazování.

Ve středu bude oblačno až zataženo, občas přeháňky, většinou sněhové ve všech polohách. Teploty 0 až 4 °C.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno, během dne od severu až oblačno a místy přeháňky, většinou sněhové. Teploty 1 až 5 °C.

Od pátku bude polojasno až oblačno, na frontách více oblačnosti i srážek. Sněhové budou od středních poloh, přechodně jen na horách. Teploty 2 až 7 °C, postupně 5 až 10 °C.

Hrozí nám zásadní sucho

Zima se ani nadále neusadí ve střední Evropě. Bude se ozývat jen průběžnými vpády chladnějšího vzduchu. Nejhorší na celé situaci je absence sněhu. Rok 2020 by tak mohl být extrémně suchý. Deficit srážek za posledních pět let je nejčastěji mezi 300 až 600 mm vody. Bez tajícího sněhu bude o to hůř.