Aktivita v americkém průmyslu se vrací k růstu, ISM příjemně překvapil

Index ISM sledující aktivitu v průmyslu USA se za leden překvapivě vyhoupl až nad neutrální hranici 50 bodů, díky čemuž po pěti měsících znovu naznačuje růst. Aktuálních 50,9 bodu překonává konsensus nastavený na 48,5 i prosincovou hodnotu 47,8 bodu.



Velmi dobře pak vypadají také dílčí indexy nových objednávek či produkce, které se taktéž vyhouply slušně do pozitivního pásma (nad 50). Naproti tomu index zaměstnanosti zaostává a dál naznačuje ubývající pracovní místa ve výrobním sektoru.





Komentáře firem nejsou jednoznačně optimistické: Třeba výrobci dopravních prostředků mluví o pokračujících známkách zpomalujícího průmyslu, producenti ropy zase o pomalejší poptávce, která stále nedosáhla dna. Výrobci elektrického vybavení nebo strojů pak uvádějí výraznější prázdninové zpomalení nebo nedostatečnou důvěru v ekonomiku. Naproti tomu ale výrobci počítačů a elektroniky hovoří o silném nárůstu byznysu a producenti kovových výrobků zase o silnějším startu do nového roku ve srovnání se závěrem toho předešlého.



V reportu není ani náznakem znát nervozita z aktuální epidemie koronaviru, což se ale dalo čekat, poté co tento faktor nedostal pod tlak ani čínské průzkumy. Průzkum věstí výrobnímu sektoru překvapivě rychlý odraz vzhůru, poté co čtvrtý kvartál nevypadal na poli průmyslové výroby a investic nejlépe. Data se proto setkávají s pozitivní odezvou finančních trhů a posouvají dál vývoj, který na akciích, dluhopisech i dolaru sledujeme během dnešního odpoledne.