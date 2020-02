Okénko trhu - PMI za leden potvrdily stoupající sentiment

Hospodaření státu skončilo v lednu schodkem -8,0 mld. Kč. Deficit na počátku roku je překvapující, vzhledem k tomu, že první měsíce bývají z hlediska bilance tradičně pozitivní. Na příjmové straně oproti plánu silně zaostává výběr daně z příjmu právnických osob. Na druhou stranu se i nadále daří výběru daně z příjmu fyzických osob a pojistnému na sociální a zdravotní pojištění. Na straně výdajů zaujme významný nárůst sociálních dávek vlivem zvýšení důchodů a rodičovského příspěvku. V lednu zároveň došlo k předplacení některých plateb do rozpočtu evropské unie. Příjmová strana státního rozpočtu zaostávala oproti plánu již loni, a ani letos nebude situace příznivější. Ekonomika bude zpomalovat, což sníží výběr daní. Podle našich očekávání by měl státní rozpočet v tomto roce skončit ještě v hlubším deficitu (-58 mld. Kč), než očekává vládní návrh (-40 mld. Kč). Více naleznete v našem komentáři zde: https://bit.ly/2uVzD7J

Český index nákupních manažerů ve výrobě v lednu přidal 1,6 bodu a dosáhl hodnoty 45,2. Tento výsledek pozitivně překvapil, když překonal tržní očekávání o šest desetin bodu. I přes jisté zlepšení, tak český zpracovatelský sektor zůstává hluboko v pásmu kontrakce. Nadále se snižoval objem nových zakázek, a to tuzemských i těch ze zahraničí. K vyšší hodnotě ukazatele přispěl zejména pomalejší pokles výroby, nejnižší za poslední tři měsíce. Dále ovšem zrychlil pokles zaměstnanosti, který byl nejvyšší od září 2009. Ve snaze udržet konkurenceschopnost a nalákat nové zákazníky ubírají producenti ze svých marží a snižují ceny výstupů, které tak klesaly nejrychleji od roku 2016. Zároveň dochází ke zpomalování nákupů, což tlačí dolů i ceny vstupů. Producenti navíc zůstávají ve svých výhledech na následujících dvanáct měsíců poměrně pesimističtí, a to i přesto, že u našeho hlavního obchodního partnera Německa se sentiment již pomalu zvedá. Vzhledem k výše zmíněnému odhadujeme, že růst tuzemské průmyslové výroby by měl letos zůstat pod jedním procentem. Více naleznete v našem komentáři zde: https://bit.ly/391XKQF

Lednové finální PMI z Německa a eurozóny potvrdily stoupající sentiment ve zpracovatelském sektoru. V obou případech došlo ke zlepšení ukazatelů o desetinu bodu. Německý PMI tak dosáhl 45,3 bodu a evropský 47,9 bodu. Zlepšení situace bylo zaznamenáno v řadě evropských zemí, nejvýraznější skok o téměř tři body na 48,9 zaznamenal PMI Itálie. Nad hranicí 50 bodů oddělující expanzi a kontrakci se nadále pohybuje ukazatel z Francie, který byl ve finále rovněž zlepšen na 51,1 bodu. Podmínky ve výrobním sektoru v eurozóně se pomalu zlepšují, když průzkum uvádí nižší poklesy zakázek i výroby. Podnikatelská důvěra v lednu dokonce dosáhla maxima za posledních šestnáct měsíců, podnikatelé jsou více optimističtí směrem do budoucna. I přes dílčí zlepšení však situace producentů zůstává nadále slabá. Negativním signále směrem do budoucna zůstává klesající investiční aktivita. Navíc může být budoucí ekonomický vývoj negativně ovlivněn hrozícím rozšířením koronaviru.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.