Koruna zpět pod 25,20 CZK/EUR (Komentář)

Regionální PMI průmyslové aktivity zklamaly v případě Polska a Maďarska, i když se stále drží nad tuzemským indexem, což oddálilo posílení tamních měn až do odpolední části dnešní seance. To česká koruna posilovala prakticky hned od rána. PMI trh příjemně překvapil, což ale nic nemění na tom, že průmyslová aktivita v Česku klesá, pouze pomalejším tempem než v předchozích měsících (podrobnější komentář najdete zde http://bit.ly/2UqUpqx). Z ranních kotací 25,22 CZK/EUR se kurz postupně dostal až k odpoledním 25,16 CZK/EUR. Posilujícímu trendu nezabránilo ani zveřejnění lednového hospodaření státního rozpočtu. Vstup do nového roku byl nejhorší za posledních 17 let (lednovou statistiku státního rozpočtu jsme rozebrali zde http://bit.ly/2udmAOI).