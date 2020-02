Státní rozpočet začal nový rok deficitem

Hospodaření státu skončilo v lednu schodkem -8,0 mld. Kč. Výsledek z minulého roku byl výrazně lepší, když rozpočet skončil v plusu o 8,8 mld. Kč. Deficit na počátku roku je překvapující, vzhledem k tomu, že první měsíce bývají z hlediska bilance tradičně pozitivní. Na příjmové straně oproti plánu silně zaostává výběr daně z příjmu právnických osob. Na druhou stranu se i nadále daří výběru daně z příjmu fyzických osob a pojistnému na sociální a zdravotní pojištění. Na straně výdajů zaujme významný nárůst sociálních dávek vlivem zvýšení důchodů a rodičovského příspěvku. V lednu zároveň došlo k předplacení některých plateb do rozpočtu evropské unie.

Na straně výdajů podle očekávání meziročně největší roli sehrálo zvýšení důchodů, které si vyžádalo nárůst o téměř 35 mld. Kč či navýšení rodičovského příspěvku. Investiční výdaje na počátku roku tradičně zaostávají a realizují se spíše až v druhém pololetí, jejich plnění v lednu tak dosáhlo jen 1,9 %.

Příjmová strana státního rozpočtu zaostávala oproti plánu již loni, a ani letos nebude situace příznivější, spíše naopak. Ekonomika letos zpomalí, což dále sníží výběr daní, které souvisí s průběhem ekonomického cyklu. Na druhé straně příjmům rozpočtu pomůže zvýšení daní na alkohol a tabák, které by podle vládních propočtů mohlo do rozpočtu přinést až 10 mld. Kč. Tento vliv se však začne projevovat až postupně během roku. Na výdajové straně se bude naopak stále zvyšovat tlak na růst běžných výdajů, tedy zejména růst platů státních zaměstnanců i sociálních dávek. Podle našich očekávání by měl státní rozpočet v tomto roce skončit ještě v hlubším deficitu (-58 mld. Kč), než očekává vládní návrh (-40 mld. Kč).

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.