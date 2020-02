Koruna koronaviru odolává

Jakkoliv by se podle shody jmen mohlo zdát, že česká měna je přímo předurčena k nákaze čínským koronavirem , v uplynulém týdnu. Navzdory tomu, že mediální prostor plnily zprávy o dalším šíření viru a jeho přibývajících obětech, koruna se téměř nehnula z pozic v okolí EUR/CZK 25,22. Standardní poučky přitom velí, že při stoupající globální nejistotě by měny rozvíjejících se trhů měly oslabovat. Naše interpretace tak je, žea nepropadají tudíž preventivní panice.

Nadcházející týden by mohl být v Česku o poznání rušnější. Prosincové maloobchodní tržby i průmyslová výroba by měly těžit z toho, že oproti roku 2018 měl loňský poslední měsíc roku o jeden pracovní den více. Je třeba ovšem mít na paměti, že speciálně průmysl byl v poslední době poslem špatných zpráv. Ostatně i náš odhad meziročního růstu o 1,2 % se nachází pod tržním konsenzem. Z tohoto směru by tak mohla být koruna vystavena tlaku, pokud by došlo k negativnímu překvapení.