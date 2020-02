Earle: Bitcoinové kvantitativní utahování by mělo znatelně zvýšit jeho atraktivitu

V květnu letošního roku dojde podle Petera C. Earla k významné události na poli kryptoměn: Odměna za těžbu bitcoinu bude opět snížena na polovinu. K tomu dochází přibližně každé čtyři roky, přesně každých 210 000 bloků. Earle se domnívá, že tentokrát znamená tento „halving“ skutečně významný posun.



Odměna klesne z 12,5 BTC na 6,25 BTC. Současná „roční míra inflace je přitom mezi 3,7 % a 3,8 %, v průměru tedy 144 bloků vytažených za den, každý za oněch 12,5 BTC“. Touto inflací má Earle na mysli růst počtu bitcoinů, což je podle něj v souladu s původním významem slova inflace, i když dnes se tento výraz používá v souvislosti s růstem cen. Po halvingu ale bude takto pojatá inflace pod cílem Fedu nastaveným na 2 % a také pod skutečnou inflací měřenou indexem spotřebitelských cen.





Earle se domnívá, že tento vývoj může z bitcoinu učinit velmi atraktivní aktivum. To, že „ inflace “ jeho těžby klesne pod inflační cíl centrální banky a také skutečnou inflaci , totiž podle tohoto pohledu může výrazně zvýšit jeho schopnost uchovávat hodnotu a jeho konkurenceschopnost vůči „většině světových měn“. Z velké části ale bude podle ekonoma záviset na volatilitě jeho ceny.Pokud má nějaká měna algoritmicky omezený objem své emise, jde podle ekonoma o obdobu kvantitativního utahování. Tedy o opak kvantitativního uvolňování, o kterém Earle tvrdí, že si s ním centrální banky „nebezpečně zahrávají“. Právě toto bitcoinové kvantitativní utažení by mělo od května zvýšit jeho atraktivitu jako uchovatele hodnoty, kterou by mohl narušit jen prudký růst cenové volatility.Ekonom nicméně dodává, že trh s bitcoinem je již znatelně likvidnější a transparentnější než před předchozím halvingem. To znamená, že popsaný efekt již může být odražen v jeho kurzu. Nemusí tak dojít k tomu, v co někteří doufají: Že květen sebou přinese začátek rostoucího trendu na této kryptoměně

Earle je ovšem celkově bitcoinový optimista. Měně by podle jeho názoru měla nahrávat jak politika centrálních bank, tak to, že někteří politici našli zalíbení v centrálním plánování a jiní zase uvěřili pochybným monetárním teoriím. Pokud v této době klesne bitcoinová inflace pod inflaci cílovou a skutečnou, úvahy o jeho rozšíření se stávají stále méně spekulací a nabírají na reálnosti, tvrdí ekonom.



Zdroj: AIER