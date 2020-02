Průmyslníci jsou nejoptimističtější od června 2019

Také do nového roku index vstupuje pod úrovní padesáti bodů. Je zde ovšem naděje, že svítá na lepší časy. Mnoho zahraničních a zejména německých ukazatelů sentimentu naznačuje mírné zlepšení. Ovšem politické nejistoty, jako v minulém roce byl brexit či obchodní války mezi USA a Čínou, byly se začátkem roku 2020 nahrazeny novou várkou nejistot, které jsou způsobeny čínskou nákazou. Vládne zde obava jak z šíření viru napříč světem, tak o dopad na trhy a ekonomiky. Odhady na zpomalení Číny v prvním čtvrtletí vlivem koronaviru se pohybují mezi půl až dvěma procentními body. To by samozřejmě mělo významný dopad na celou ekonomiku eurozóny a zejména Německa. Podle několik let staré analýzy ČNB by zpomalení Číny o jeden procentní bod pak dopadlo na státy střední Evropy o něco silněji než na zbytek Evropy, konkrétně pak ve výši přibližně 0,27 procentního bodu. Ohroženy jsou mimo jiné také čínské subdodávky materiálu, což může pozdržet celou tuzemskou výrobu. Lze proto očekávat, že již samotné riziko výraznějšího zpomalení asijské supervelmoci bude mít opět negativní dopad na vývoj indexu PMI, který by v následujících měsících mohl zaznamenat opět propad k nižším hodnotám.