Jaké budou ekonomické dopady koronaviru?

Od října se makro začalo spravovat, makro překvapení byla pozitivní, což by vedlo k přehodnocení výhledu směrem nahoru, ale tahle optimistická vlna dostane minimálně na pár týdnů odklad díky 2019-nCoV.

Nervozita je vidět na finančních trzích: dochází od odklonu od rizikových aktiv (pokles akciových indexů) na naopak k přesunu do obvyklých bezpečných přístavů (růst cen státních dluhopisů a zlata). Nicméně historie nám ukazuje, že v případě minulých epidemií by tento pokles jen krátkodobý, po třech měsících nervozita už obvykle nebyla v akciových indexech vidět (návrat nad úrovně před epidemií).





Negativní makro dopady lze očekávat především v turistickém průmyslu, logicky pak aerolinky. Například během epidemie SARS došlo v nejhorším měsíci k poklesu turistického ruchu v Hongkongu o téměř 70%, v případě MERS pokles turistů v Jižní Koreji o více než 50%.



Podívejme se na to, co by se mohlo stát, pokud by se současná epidemie rozrostla na globální pandemii. Světová banka odhaduje, že roční náklady mírně vážné až vážné pandemie se pohybují kolem 570 mld. dolarů. To zní jako vysoké číslo, ale jde jen o 0,7% světového HDP. V nákladech Světová banka zohledňuje i připravenost jednotlivých zemí čelit pandemii. A tady je dobrá zpráva pro ČR. Tak je totiž připravena na případnou pandemii lépe, než je ve světě obvyklé a dopady by byly cca 0,4 procenta HDP. Pro srovnání v Asii 2%.



Světová banka také uvádí, že 90 procent ekonomických nákladů je spojeno se strachem lidí potkávat se. Známky paniky můžeme vidět i nyní s tím, jak lidi vzali útokem lékárny a vykoupili zdravotní roušky. Investoři zase vzali útokem společnost Kawamoto, která vyrábí mimo jiné zdravotní roušky. Ceny akcií této společnosti vzrostly až o 740 procent během ledna.





David Navrátil, analytik České spořitelny