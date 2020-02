Marriage Story: Brexit

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



To hřmění, které jste slyšeli v pátek o půlnoci, tak to byl ten Brexit . EU už není EU28, ale EU27. Británie opustila EU 1317 dnů po svém slavném referendu a 47 let po vstupu do EU. Vše zatím funguje jako před páteční půlnocí, tedy žádná změna například z hlediska zahraničního obchodu . Díky tomu, že vše funguje při starém, tak můžeme UK odchod osladit: do UK totiž míří téměř čtvrtina cukrovinek, které ČR vyváží.Nicméně tento stav může trvat jen do konce tohoto roku, respektive nejdéle do konce roku 2022. Jde o to, že nyní vztahy fungují na základě dočasné dohody. Její platnost skončí na konci tohoto roku. UK má ale možnost požádat o prodloužení až o dva roky. Pokud by chtěla prodloužení, měla by tak učinit do poloviny tohoto roku. Včasná žádost by totiž minimalizovala nejistotu, jejíž negativní efekty na ekonomiky jsme mohli vidět v minulém roce. Ale tak nějak tušíme, že žádost o prodloužení nemusí běžet podle tohoto.dohodnutého scénáře, protože Boris Johnson žádost zase nemusí chtít posílat, parlament ho k tomu bude nutit… Nyní se bude vyjednávání mezi UK a EU mimo jiné koncentrovat na novou vzájemnou obchodní dohodu. Boris v rámci vyjednávání už nyní vyhrožuje hraničními kontrolami. Historie ukazuje, že vyjednávání trvaly minimálně rok, a nejdéle něco málo přes pět let. K plnému nasazení dohody do praxe bylo potřeba 4-9 let (viz obrázek z dílny Economist). Teoreticky tak může ještě UK a EU skončit bez obchodní dohody, což by mělo známky tvrdého Brexitu . Ale alespoň pár měsíců by mohl být na této frontě klid.David Navrátil