První 1 000 státních licencí pro těžaře v Íránu

V Íránu je nově pro osoby podnikající v oblasti těžby kryptoměn nutné získat speciální licenci. Tu vydává Ministerstvo průmyslu, těžby a obchodu, a právě to podle reportu od íránského Banking and Economic System Reference Media (IBENA) takových licencí už vydalo přes 1 000.

Více o tom řekl i člen komise pro blockchain u ICT, Amir Hossein Saeedi Nai, který byl jedním z prvních, kdo o této informaci veřejné informoval. Ten ve svém vyjádření mluvil nejen o počtu licencí a celkové nutnosti licence vlastnit, ale zmínil např. i to, že některé z licencovaných farem už jsou v plném provozu. Navíc se svěřil se svým odhadem, kdy věří, že pokud by lokální operace těžby kryptoměn fungovaly při plné kapacitě, přineslo by to přes 8 500 000 000 USD do lokální ekonomiky.

Současná situace

Sankce, které na Írán uvalily USA a další země značně zasáhly ekonomiku státu. Podle zmíněného odborníka Írán potřebuje velké objemy na měnových párech s cizími měnami. A právě digitální měna by podle něj mohla pomoci usnadnit obchod a import zahraničních měn. Mimo to je vidí i jako možnost jak snížit dopad ekonomickcých sankcí (či je úplně obejít).

Z dalších zajímavostí je důležité zmínit to, že v současnosti celá organizace spolků ICT pracuje na zlepšení podmínek pro těžaře kryptoměn v Íránu. Renesanci lokálního miningu vidí pak organizace hlavně ve přizpůsobování cen elektřiny a podpoře kooperace mezi těžaři kryptoměn a provozovateli elektráren využívajících zemního plynu.

Írán navíc už v současnosti nabízí jedny z těch nejvýhodnějších cen elektřiny. V poslední době však zažil spoustu výpadků a nedostatků elektřiny, což vedlo regulátory k značnějším zásahům. I proto se v prvních chvílích mohl zdát jejich postoj jako skoro až negativní k těžbě kryptoměn, což se novými zprávami a vyjádřeními jasně snaží vyvrátit.

Těžaře však situace včetně hrozícícho konfliktu vylekala natolik, až se začalo spekulovat o jejich přesunu do centrální Asie. O tom jsme psali v článku v polovině měsíce, který najdeš zde.