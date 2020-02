Počasí příští týden: Dobrá zpráva. V dalších dnech spadne dost vody

Možná to tak někomu nepřijde, ale v lednu spadlo v Česku zoufale málo srážek. Jsou místa, kde se podařilo splnit dlouhodobý průměr, mnohem víc míst ale trpělo nedostatkem vláhy. Nejsou výjimkou místa, kde spadlo jen 25 % obvyklých srážek. V Česku není sníh a zásoby navíc nejsou uloženy pro jaro. O to lepší zpráva je, že v dalších dnech se srážky objeví.

Zapršelo už kolem neděle

První várka dorazila už večer a v noci na neděli, další potom v průběhu nedělního dne. Během dalších asi tří dní se mají objevit četné přeháňky, občasný déšť, přechodně může být i trvalejší. Srážkové pásmo má být rozbité, proto se znovu objeví místa, kde nezaprší dostatečně. Mělo by jich být ale minimum. Srážky budou postupně přecházet ve smíšené a sněhové od středních poloh. Od úterního večera napadne několik cm sněhu od 600 m n. m.

Co chystají dny před námi?

V pondělí bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky. Na Šumavě a ojediněle i jinde vydatnější srážky. Zejména v horských oblastech obecně. Teploty 7 až 11 °C.

V úterý bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Od 800 m n. m. už srážky smíšené nebo sněhové. Teploty 4 až 8 °C.

Ve středu bude velká proměnlivá oblačnost, na většině území přeháňky deště se sněhem nebo sněhové. Teploty 1 až 5 °C. Všechny tyto dny budou ve znamení čerstvého západního až severozápadního větru. Ten bude výrazně snižovat pocitovou teplotu a znepříjemní pobyt venku.

V dalších dnech o sobě dá zima vědět, hlavně od středních poloh. I tentokrát bude ochlazení přechodné a vyšší teploty na sebe postupně nenechají dlouho čekat. Počasí by se pak postupně začalo měnit na inverzní. Teploty od čtvrtka 3 až 7 °C. Postupně i tepleji.

Padaly teplotní rekordy

Uplynulé dny byly rovněž výjimečně teplé. Rtuť teploměrů se zastavila až na 17,1 °C na jižní Moravě. Padaly rekordy a pro vegetaci to nebyla ideální situace. Hlavně pokud ještě přijdou do konce zimy mrazy, a to přijdou.