Tatra se znovu chystá na cestu kolem světa. „Auto stavěly tisíce rukou,“ říkají organizátoři (Video)

Nervozita, stres, poslední úpravy na vozidle… I to je součástí expedice Tatra kolem světa 2. Organizátoři Petr Holeček a Marek Havlíček ale potvrzují, že 22. února ve 14. hodin před pražským Rudolfinem vše startuje. Do vinohradského studia ale zavítali i Stanislav Synek a Karel Valchař, kteří zavzpomínali na tu první cestu na konci 80. let. Čím se liší obě tatrovky po 30 letech? A jak se stát členem nové výpravy?

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

