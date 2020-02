Školy nemají učitele. Některé nabízejí až sto tisíc korun při nástupu.

Personální krize a nedostatek učitelů na základních nebo uměleckých školách nutí vedení měst po celé zemi vymýšlet různé finanční výhody pro nové i současné pedagogy. A ty se na různých místech liší. Například v Aši vsadili na dotaci za dojíždění, v Chebu zase nové učitele lákají na náborový příspěvek. V Chebu na stotisícový příspěvek už "nachytali" prvních šest nových pedagogů. Třeba učitelku angličtiny a zároveň zástupkyni ředitelky školy Gabrielu Matouškovou, která až dosud učila v nedaleké Skalné. "V tomhle případě to bylo rozhodující pro mě. Jestli se změní moje pozice nebo moje místo působení, rozhodl příspěvek," svěřila se. Každá nová posila se ale musí zaručit, že učit v Chebu bude minimálně pět let. "V nejbližších letech hrozí odchod až 30 učitelů do starobního důchodu. My jsme na to potřebovali reagovat. Protože to by znamenalo de facto personální likvidaci objemu jedné školy," vysvětluje starosta Chebu Antonín Jalovec.

A zatímco v Chebu lákají do škol nové učitele, v sousední Aši zvolili úplně jinou strategii. Tam se snaží pedagogy udržet. Radnice nabízí až 35tisícový příspěvek na dojíždění, protože do Aše skoro každý druhý učitel za prací jezdí. Částka záleží na vzdálenosti. "V tuto chvíli se to týká 28 zaměstnanců, z toho je 21 pedagogických a 7 nepedagogických," uvedl starosta města Dalibor Blažek.

Učí tam i pedagogové z Mariánských Lázní, kteří denně musí ujet 140 kilometrů. "Příspěvek je samozřejmě úžasný a je to příjemné obohacení rodinného rozpočtu," říká učitelka na umělecké škole v Aši Kamila Cretan. "Stojí mě to asi tisíc korun za týden. Je to perfektní," dodala její kolegyně Andrea Kraftová.

První peníze za dopravu ašská radnice učitelům vyplatí už příští měsíc.