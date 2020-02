Pětice Čechů po příletu z Číny skončí v karanténě.

Už v sobotu se vrátí z Číny do Česka pět českých občanů, kteří požádali o evakuaci. Do Prahy je z Bruselu přepraví vojenský speciál. Pak budou hned převezeni do pražské Nemocnice Na Bulovce, kde stráví 14 dní v karanténě. Několik Čechů ale v Číně stále zůstává. České firmy momentálně ruší svým zaměstnancům zahraniční cesty a těm, kteří se z nich vracejí, nařizují karanténu.

Pětice českých občanů, která požádala o evakuaci z Číny, se dopraví do Česka ve spolupráci s Francií. "Předpokládám, že v neděli večer dorazí do Prahy a následně k Bulovce. Budou převezeni speciálním vozem do Bulovky a měli by být 14 dní v karanténě," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Na palubě letounu, který Čechy z Bruselu dopraví do Prahy, budou platit přísná hygienická opatření. Lékaři budou ve speciálních ochranných oblecích a pětice Čechů poletí s rouškami. Po přistání na ně bude přímo u letadla čekat sanitka.

Na Bulovce na ně už čekají dva pokoje, které nemocnice vyhradila pro vysoce nebezpečné nákazy. Vypadají stejně jako každý jiný. Jediným rozdílem je speciální ventilační jednotka. "Existuje tady ventilace nahoře na stropě. Vsává vzduch dovnitř a odvádí ho pryč," vysvětluje lékařka infekční kliniky Kristýna Hermanová.

Uniformou infekčního oddělení je voděodolný plášť, čepice, respirační ústenka, štít a rukavice. "Kdykoliv od toho pacienta odcházíte, musíte si to sundat. Kdykoliv k němu jdete, i když se chce na něco zeptat, musíte si to opět obléct," dodala.