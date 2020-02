S Tatrou kolem světa 1987 I. (Video)

Parta českých dobrodruhů vyrážela v roce 1987 s velkým plánem – objet celý svět, udělat reklamu Československu, a natáčet, co po cestě zažije. Nakonec přivezli 100 hodin unikátních filmových záběrů. Z expedice Tatra kolem světa vznikly dva celovečerní filmy, které až dosud nikdo neviděl. Oproti plánu je neodvysílala televize, ani se nedostaly do kin. Dokonce se po nich na dlouhou dobu slehla zem. Po 30 letech na ně získal práva Český rozhlas a vy se na ně po dobu dvou týdnů můžete podívat. Až do 14. února!

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/oI8/ZPKC1Qjo-s-tatrou-kolem-sveta-i.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz