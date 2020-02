Počasí jak na houpačce. Nejdřív jarní teploty, pak přijde ochlazení. Výhled počasí na únor.

Opravdová zima nás už letos nejspíš nečeká. Podle měsíčního výhledu počasí od Českého hydrometeorologického ústavu nový měsíc odstartuje teplotami okolo deseti stupňů. Posléze se sice ochladí, celkově ale budou teploty v únoru spíše nadprůměrné. Období od 3. února do 1. března bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) teplotně nadprůměrné až průměrné. Začátek příštího týdne bude velmi teplý. Tepoty přes den se budou pohybovat od 6 do 10 stupňů a podobné to bude i v noci, kdy bude okolo 6 stupňů. V maximech mohou dosáhnout i 8 stupňů.

Ve druhé polovině týdne se ale citelně ochladí. Postupně noční teploty klesnou na 0 až -5 stupňů, při nízké oblačnosti bude i -8 stupňů. Přes den nepřesáhnou pět stupňů.



Další týdny na tom budou podobně - teploty budou nadprůměrné až průměrné. "Relativně nejchladnější by měl být týden od 17. do 23. února s průměrem nejnižších nočních teplot do -3 stupňů a denních kolem 4 stupňů," uvedl ČHMÚ.

Únor bude poměrně deštivý, úhrn srážek bude po celý měsíc průměrný až nadprůměrný. Obzvlášť příští týden bude výrazně nadprůměrný s úhrnem až kolem 25 mm, v ostatních týdnech se budou úhrny pohybovat od 6 do 10 mm.