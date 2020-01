Koronavirus: V Německu platí mimořádná opatření.

V sousedním Německu je kvůli šíření koronaviru dramatická situace. Nákaza se přenesla na dítě pacienta, u kterého se nemoc potvrdila už dříve. Lékaři vyšetřují více než 100 lidí. V Německu platí kvůli viru mimořádná opatření. Česko má přístup trochu laxnější, což rozdělilo i českou politickou scénu do dvou táborů. Koaliční ČSSD i některé opoziční strany se shodují na tom, že je na čase, aby vláda začala iniciovat jednání na evropské úrovni. Naproti tomu hnutí ANO považuje současná opatření za dostatečná.

Koronavirus a ČR: Letiště a kraje kvůli koronaviru přijímají opatření

Německé úřady nic nenechávají náhodě. Celou rodinu muže, u kterého se nákaza potvrdila ve čtvrtek, převezli do nemocnice v bavorském Trostbergu. U jednoho z jeho dětí se už nákaza potvrdila. U dalších příbuzných se projevily symptomy chřipky. Více než sto dalších lidí z okolí nemocných lékaři prověřují.

"Protože dokážeme rychle odhalit a ošetřit podezřelé případy a infikované pacienty, věříme, že se s tím vypořádáme a zabráníme tomu, aby se virus v Německu dál šířil," uklidňuje lidi německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Z Německa do epicentra nákazy Wu-chanu nelétají žádné přímé lety. Přesto jsou na letištích ve Frankfurtu, Berlíně i Mnichově informační letáky a tabule pro cestující z jiných částí Číny. Na pasažéry jsou připraveni zdravotníci, kteří by okamžitě zasáhli. Německá Lufthansa byla jednou z prvních leteckých společností, které zrušily spoje s Čínou. České aerolinky takové opatření zatím nezavedly.

I letiště Václava Havla v Praze cestující informuje o nebezpečí nákazy. Čínským občanům přestalo Česko vydávat víza. O dalších opatřeních, která by omezila cestování do Číny a zpět se ještě bude jednat. Někteří čeští politici požadují společný postup Evropy.

"Podle mého názoru by mohl premiér Babiš iniciovat nějaké jednání na úrovni Bruselu, kde bychom dospěli k tomu, jaký bude společný postup Evropy. To by určitě bylo prospěšné," prohlásil poslanec a člen výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda (ODS). Stejný názor zastávají i komunisté nebo sociální demokraté.

Podle ČSSD by vláda už na příštím jednání měla projednat možnost uspořádání mimořádněho summitu Evropské unie. Piráti naopak čekají na uvážení expertů, aby vládě řekli, zda je už čas zavádět další opatření. "Je na odbornících, aby politikům řekli, jestli už je na čase koordinovaně vyřešit případný zákaz všech přímých letů, anebo ještě ten čas nenastal," prohlásila poslankyně Olga a členka výboru pro zdravotnictví Olga Richterová (Piráti).

Jediný, kdo se zdá být se současnou situací spokojený, je hnutí ANO. Podle předsedkyně zdravotního výboru Sněmovny Věry Adámkové je totiž možnost vypuknutí epidemie v České republice velmi malá. "Já si myslím, že zejména Česko má velice zodpovědný přístup. Nemyslím si, že je čas na paniku a myslím si, že naše orgány, které mají do toho co mluvit, opravdu provádějí věci potřebné," tvrdí Adámková.

Konkrétní opatření proti šíření nového typu koronaviru projedná vláda v pondělí.