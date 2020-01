Graf dne: Amazon dnes otevřel bránu do klubu bilionových společností

Tržní kapitalizace společnosti Amazon dnes překonala 1 bilion dolarů a dostala se tak do klubu technologických gigantů Apple, Microsoftu a mateřské společnosti Google, kterou je Alphabet. Gigant na poli e-komerce zveřejnil včera po uzavření trhů své výborné kvartální výsledky a dnes roste intradenně cena jeho akcií až o takřka desetinu. Pokud by se Amazonu podařilo s tak výrazným vzestupem uzavřít páteční seanci, jednalo by se o nejvyšší denní vzestup od října 2017. Hlavní zdroj růstu byly v posledním kvartálu vysoké předvánoční tržby a zájem o cloudové služby.

Společnost Amazon dnes překonala tržní kapitalizaci 1 bilion dolarů a dostala se tak do klubu velkých technologických gigantů. Její akcie rostly po dnešním zveřejnění výsledků až o 9,9 %. Zdroj: Bloomberg