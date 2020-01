Růst v eurozóně zklamal (Komentář)

Růst HDP v Americe v závěru minulého roku pozitivně překvapil, zároveň ale ukázal nejpomalejší tempo od roku 2016. Naopak dnešní statistika HDP z eurozóny zklamala navzdory optimistickým očekáváním. Francouzská ekonomika místo predikovaného růstu o jednu desetinu poklesla, což lze pravděpodobně připsat tamním dlouhodobým stávkám. Itálie v závěru roku poklesla dokonce až o 0,3 % q/q. Jedinou pozitivní zprávou tak bylo Španělsko, které vzrostlo nad očekávání. Celý obrázek pak dokreslila slabší inflace oproti prognózám trhu. Euro však paradoxně vůči dolaru posílilo v závěru týdne o čtvrt procentního bodu. Vysvětlením tak může být výprodej dolarů na konci měsíce.

S tím se svezla i koruna, která si během dneška vůči dolaru připsala 0,25 % a posunula se tak na nejsilnější hodnoty od pondělka. Zbytek regionu však posílení eura ignoroval a spíše mírně oslaboval. Nejvíce si pohoršil polský zlotý se ztrátou 0,15 %.

V příštím týdnu se opět dostane ke slovu čínské renminbi, které se celý týden kvůli prodlouženým oslavám Nového roku neobchodovalo. To v posledních měsících silně určuje trend všem měnám rozvíjejících se ekonomik. S tím by měl přijít opětovný tlak na oslabení koruny. Ochránit by ji však mohl opětovný nárůst spekulaci na zvýšení úrokových sazeb ČNB. Ta bude příští týden rozhodovat o jejich změně. My nepředpokládáme, že by k takovému kroku mělo dojít, ale vyznění nové prognózy centrální banky a následná tisková konference guvernéra Rusnoka by opět měla oživit spekulace na možné zvýšení sazeb v budoucnu. To by koruně mohlo v závěru příštího týdne opět pomoci k ziskům.