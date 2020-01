16.h - US trhy zahajují den silnějším poklesem kvůli obavám z koronaviru, silné firemní výsledkovky nepomáhají

Akciové trhy v USA vstupují do svého obchodování poměrně výraznými ztrátami. Obavy z negativních dopadů probíhající nákazy/epidemie čínského koronaviru převyšují některé pozitivně laděné výsledkové zprávy firem jako Amazon Tesla a dalších.Analytici se snaží kvantifikovat a odhadnout rozsah negativních vlivů způsobovaných koronavirem . Podle prvních odhadů by čínská ekonomika mohla v 1Q letošního roku zpomalit svůj růst až o 1 procento směrem k 5%, americká ekonomika by mohla snížit tempo svého růstu o cca 0,3-0,4 procentního bodu.Obavy vzbuzují komentáře velkých farmaceutických firem, že vakcína proti koronaviru by mohla být k dispozici až po delší době zhruba v rozsahu 12 měsíců. Při rychlosti a dynamice šíření je toto velice dlouhá doba.Negativní vývoj US trhů sebou stahuje dále do minusů také evropské trhy , které oslabovaly samy od sebe i tak po většinu dne.