Prosinec v bankovním sektoru - konec dobrý, všechno dobré

, a to především poklesem v segmentu nefinančních podniků (-1,9 % meziměsíčně) a finančních institucí (-7,4 % meziměsíčně). Naopak úvěry poskytnuté obyvatelstvu udržely poměrně stabilní tempo růstu 0,5 % meziměsíčně. I když se v tomto roce projevilo zpomalení tempa růstu, v porovnání s koncem roku 2018 se objem celkových úvěrů zvýšil o stále solidní 4,4 %. Je zajímavé, že objem úvěrů nově poskytnutých v průběhu letošního roku firemním klientům převýšil objem těchto úvěrů loňského roku o téměř 13 %, přesto však celkové firemní úvěry zpomalily ve svém růstu. Lze z toho usoudit, že celá řada firemních subjektů zvolila pod vlivem nejistoty budoucího ekonomického vývoje spíše „udržovací“ strategii spojenou s umořováním stávajících závazků. V segmentu obyvatelstva se v meziročním srovnání nově poskytnutých úvěrů projevilo především očekávané ochlazení hypotečního trhu.. Pokud bychom vyloučili hypotéky refinancované, byl by propad v produkci skutečně nových hypoték ještě o trochu hlubší (-13,6 % meziročně). Přesto to nejsou špatné výsledky. V celkovém objemu bylo v rámci bankovního sektoru v roce 2019 poskytnuto zhruba 922 mld. Kč , což je o 4,4 % více než v roce předchozím.