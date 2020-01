Koronavirus a trhy: Proč investoři reagují tak rychle?

Koronavirus již několik dnů negativně dopadá na ceny většiny finančních aktiv. Jeho je přitom výraznější, než tomu bylo u viru SARS v roce 2003. Proč?

Americké akcie v pondělí zaznamenaly nejhlubší pokles od loňského října a investoři začali více spoléhat na bezpečná aktiva. Od té doby trhy kolísají a nákaza koronavirem se šíří. Seema Shahová ze společnosti Principal Global Investors si myslí, že šíření rizik a dopad takzvaných černých labutí je rychlejší než před deseti lety, přičemž obavy z koronaviru mají větší vliv na trhy než epidemie SARS z let 2002 a 2003, která měla bezmála 800 obětí.

Podle analytika z RBC Capital Markets Toma Porcelliho je srovnání se SARS poněkud liché, protože začátek války v Iráku a slabší ekonomika tvořily na přelomu let 2002 a 2003 velice odlišný základ pro šíření paniky, než je tomu dnes. Za hlavní důvody toho, proč koronavirus ovlivňuje finanční trhy, považuje Shahová sociální sítě, globalizaci a vysoké ceny aktiv.

Vliv sociálních médií

Nástup sociálních médií a jejich dostupnost umožňuje šíření informací po celém světě mnohem rychleji než kdy dříve. Tato rychlost pomáhá vytvářet globální šum a chaotické pohyby na trzích. Aktualizace počtu infikovaných lidí a počtu obětí jsou investorům snadno dostupné, což je cítit ve vývoji na trzích obecně i v pohybu cen akcií konkrétních firem, například z odvětví výroby léčiv nebo cestovního ruchu.

Globálně propojené dodavatelské řetězce

Globální dodavatelské řetězce jsou propojeny nejvíce v historii a složitost mezinárodních obchodních sítí vytváří v případě dalšího šíření viru podmínky pro zpomalení globální ekonomiky. Firmy se sídlem v Číně jsou ovlivněny nejvíce, ale i společnosti, které nemají s Čínou nic společného, začnou pociťovat tlak, protože jejich klienti a dodavatelé jsou v centru dění. "Počet vazeb v dodavatelských řetězcích roste, takže potenciál rychlého dominového efektu nikdy nebyl větší," říká Shahová.

Mezi společnosti, které ve své poslední čtvrtletní zprávě varují před potenciálním dopadem viru na své finanční výsledky, je například Apple. Finanční ředitel společnosti Luca Maestri poznamenal, že vedení společnosti je ve svých odhadech pro druhé čtvrtletí fiskálního roku opatrné i proto, že vnímá nejistotu ohledně koronaviru a dopadu jeho možného šíření na dodavatele.

Ceny na maximech

Zprávy o propuknutí koronaviru měly vliv na pokles cen akcií z rekordních maxim, ale podle Shahové jsou aktiva stále dost drahá vzhledem k chaosu, který by virus (ještě) mohl vyvolat. Jakékoli trvalejší problémy by se podle ní mohly rychle promítnout do cen akcií.

Ty nyní reflektují očekávání stabilního globálního růstu, ale panika v souvislosti s koronavirem již ohrožuje zotavení v jedné z největších ekonomik světa. JPMorgan ve středu snížila celoroční odhad růstu HDP Číny, a to zejména kvůli "šoku na straně poptávky". "Pokud bude šok spojená s epidemií koronaviru výraznější a delší, než doufají optimisté, relativně silné ekonomické prognózy pro rok 2020 vezmou zasvé," uzavírá Shahová.

Další článek: Stephen Roach: Čínský koronavirus může uvrhnout globální ekonomiku do recese