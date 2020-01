Rozbřesk: Nezaměstnanost v EU na minimu

Výkon evropské ekonomiky sice nebyl v předchozím roce nijak obdivuhodný – ostatně potvrdí to nejspíš i dnes očekávaný předběžný bleskový odhad HDP za čtvrtý kvartál loňského roku – nicméně i tak stačil, aby nezaměstnanost v EU poklesla na úplné dno. Radost nad touto zprávou snad trochu zmírnit fakt, že časová řada nezaměstnanosti za evropskou osmadvacítku je docela krátká, protože začíná až v roce 2000. Dlouhodobě stále platí, že míru nezaměstnanosti v EU sráží dolů země mimo eurozónu (platí to už vlastně 13 let), kde na konci roku činila 6,2 %, zatímco v zemích platících eurem 7,4 %. Ale i tam nezaměstnanost klesá a už jen jedna desetina procentního bodu ji dělí od minima dosahovaného před velkou recesí. Pokud opustíme pohled relativních čísel a podíváme se na ta absolutní, je aktuálně v eurozóně bez práce 11,5 mil. a v celé EU 15,5 mil. lidí, z čehož více než milion „pochází“ z Velké Británie, která dnes o půlnoci EU formálně opouští. Takže podle nových statistik bude situace na evropském trhu práce vypadat mnohem lépe, i když lepší samozřejmě sama o sobě nebude.



ČR dál v rámci této statistiky vychází i nadále jako země s nejnižší aktuálně dvouprocentní nezaměstnaností. S malým odstupem 1,2 procentního bodu je za námi Německo, zatímco na druhém konci žebříčku stojí již tradičně Řecko (16,6 %) a Španělsko (13,7 %). Ale abychom byli korektní, je třeba dodat, že Řecko své nezaměstnané ke konci roku zatím nestihlo spočítat, a totéž platí i pro listopad, a tak v jeho případě jde o ještě výsledky říjnové. ČR zůstává rovněž zemí s nejnižší nezaměstnaností mladých do 25 let. Sice je ve srovnání s tou celkovou více než dvojnásobná (4,3 %), nicméně na první místo to stále stačí. Většina zemí EU má v tomto případě totiž dvojciferné výsledky.



Opět se potvrzuje, že se situace na evropském trhu práce dlouhodobě zlepšuje a zásluhu na tom má nejenom ekonomický růst, ale i větší flexibilita samotného trhu. Ať už jde o rozvoj úvazků na dobu určitou, migraci za prací nebo uvolnění povinností a pravidel na straně zaměstnavatelů. Rizika pro další pokles počtů lidí bez práce jsou i nadále spojena s ekonomickou kondicí EU. Vzhledem k tomu, že zatím rok 2020 nevypadá o nic hůře než ten předchozí, tak bychom se nemuseli na trhu práce dočkat žádného nepříjemného překvapení. Navíc startuje tzv. Green Deal, který má (údajně) sám o sobě nová pracovní místa vytvářet…



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna na začátku včerejšího obchodování zamířila vstříc hranici 25,30 EUR/CZK, ale velmi rychle tento pokus vzdala a vrátila se zpět ke 25,25. Týden před zasedáním bankovní rady ČNB, která nejspíše potvrdí stávající velkorysý úrokový diferenciál, může korunu ohrožovat jen zhoršená nálada na trzích, zatímco fundamenty zůstávají stále docela v pohodě. Měkká data sice signalizují další útlum ekonomiky, ale stále má jít jen o zpomalování doposud solidního růstu těsně pod hranici dvou procent. Jak moc, ukážou teprve až první odhady v polovině února.



Zahraniční forex

Ačkoliv akcie, dluhopisy i komodity zažívají vinou zpráv ohledně koronaviru větší volatilitu tak na eurodolarovém trhu je mrtvo. Dokonce ani data týkající se amerického HDP za první kvartál (růst 2,1 %) neměla na trh výraznější dopad.



Dnes to mohou být naopak čísla z eurozóny (HDP za první čtvrtletí a inflace za leden), která by mohla do obchodování promluvit.



Ve střední Evropě tentokrát především zlotý, jenž v důsledku výprodeje na emerging markets a vinou nových spekulací ohledně kritického postoje Evropské komise k polské legislativní reformě, čelí prodejnímu tlaku. Z polské ekonomiky však také přicházejí další důkazy o tom, že dále zpomaluje. Již ve středu ukázala totiž data z polského statistického úřadu, podle předběžných agregovaných dat, že ekonomika rostla v roce 2019 jen 4% tempem, což implikuje, že meziroční růst HDP činil v posledním čtvrtletí pouhé 3 %.



Ropa

Ropa Brent i během včerejšího obchodování dále ztrácela a měla co dělat, aby se udržela alespoň nad úrovní 59 dolarů za barel. Cenám ropy paradoxně pomohlo vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze od WHO. Ta sice sama o sobě značí zhoršující se situaci okolo šíření koronaviru, dle agentury ale zatím nevyžaduje významné omezení dopravy a obchodu.



V reakci na čínský koronavirus pak probíhají čilé debaty uvnitř aliance OPEC+ o dřívějším termínu mimořádného zasedání. To se mělo původně konat na počátku března, nicméně Saúdská Arábie - s ohledem na negativní dopady koronaviru do ropné poptávky - usiluje o schůzku již v únoru, aby tak mohl kartel podpořit ceny. Přestože se zatím zdá, že ne všechny členské státy souhlasí s dřívějším termínem, pokračující tlak na pokles cen ropy by nakonec mohl přesvědčit i nerozhodnuté.