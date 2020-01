Velká Británie po 47 letech opouští Evropskou unii (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ekonomika eurozóny v závěru minulého roku lehce zvýšila svou dynamiku. V meziročním srovnání je naopak růst nižší. I tak lze považovat současné tempo za solidní. Růst cen v eurozóně v lednu mírně zrychlil. Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí předchozího roku podle očekávání zpomalila. Překvapivě nízký byl i růst cen, což potvrdí dnešní statistika deflátorů osobní spotřeby. K dnešní půlnoci Velká Británie opustí Evropskou unii. Brexitová sága tím však ani zdaleka není u konce.

Růst eurozóny zůstává poblíž potenciálu

Dnešním dnem opouští Velká Británie oficiálně Evropskou unii. Stane se tak dnes o půlnoci. Následovat bude přechodné období až do konce tohoto roku, kdy Británie již nebude členem unie, ale stále se na ni bude vztahovat právní rámec EU. Podle současných pravidel je možné toto období prodloužit až o jeden nebo dva roky, pokud se obě strany dohodnou do začátku července. My předpokládáme, že k definitivnímu odchodu dojde ve stanoveném termínu, ale za nevýhodných podmínek pro Velkou Británii. Riziko dalšího odkladu však vidíme na 30 %.

Z ekonomického kalendáře nejvíce dnes zaujme statistika HDP v eurozóně za čtvrté čtvrtletí. Na základě již dostupných dat očekáváme růst o 0,3 % oproti předchozímu čtvrtletí. V meziročním srovnání se tak jedná o 1,1 %. Ve struktuře jednotlivých zemí předpokládáme, že nejvíce vzrostla ekonomika Španělska, naopak pouze desetinu si připsalo Německo a Itálie. S překvapivě negativním výsledkem se dnes ráno pochlubila Francie, která doposud patřila k lídrům růstu v minulém roce. Detailní strukturu růstu se dozvíme až 10. března. Očekáváme však, že zpomalila domácí poptávka i investiční aktivita.

Dnes vyjde i první odhad inflace v eurozóně za měsíc leden. Očekáváme, že v meziročním srovnání se celková inflace posune o desetinu nahoru k 1,4 %. Její jádrová složka naopak o desetinu ubere na 1,2 %. Na obdobných úrovních by se měla inflace pohybovat i v následujících měsících. Pro tento rok očekáváme v průměru 1,4 %.

Americká ekonomika zpomaluje

Americká ekonomika v závěru roku vzrostla o 2,1 % q/q anualizovaně, tedy o desetinu nad očekáváním trhu. I přes lepší výsledek se však jedná o nejpomalejší tempo od roku 2016. Růst byl slabší napříč celou strukturou HDP. Největší překvapení přinesla statistika vývoje cen. Ty v závěru roku vzrostly o 1,4 %, což je o čtyři desetiny pod odhady trhu. Alespoň německá inflace dopadla podle očekávání. Růst cen v lednu v meziročním srovnání zrychlil na 1,6 % (HICP), což je nejvyšší hodnota za poslední rok.

Euro vůči dolaru včera oslabilo o desetinu procenta, když si v záplavě rozporuplných statistik hledalo cestu k ziskům. Dnešek by se měl nést v podobném duchu. Na regionální frontě panoval včera klid. Koruna i polský zlotý po celé obchodování stagnovaly na hodnotách předchozího dne. Jediný maďarský forint si pohoršil o 0,2 %. Zpráva tamní centrální banky potvrdila současnou politiku uvolňování likvidity na trh skrze program měnových swapů, což se odráží i ve slabším forintu. Ten jen od začátku roku oslabil vůči euru o 2,1 %. Česká národní banka potvrdila, že únorového zasedání se zúčastní všech sedm členů bankovní rady. Dnes začíná mediální karanténa a podle dosavadních vyjádření je stabilita úrokových sazeb téměř jistotou. Zajímavější však podle nás bude nová prognóza, která ukáže výrazný nárůst inflace v nejbližších měsících.