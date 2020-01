Denné zhrnutie: Koronavírus opäť stiahol trhy nadol

Akciové indexy zaznamenali pokles vďaka obavám ohľadom pokračujúceho sa šírenia koronavírusu. Vírusom už je nakazených viac ako 7700 osôb, pričom vírus si už vyžiadal 170 obetí. K negatívnej nálade na trhoch sa pridali aj horšie hospodárske výsledky spoločnosti UPS, ktoré je považovaná za predstihový indikátor hospodárskeho rastu. Výnosy na 10-ročných amerických dlhopisoch klesli na najnižšiu úroveň od októbra, pričom ropa taktiež pokračovala v poklese.

Rýchlo sa šíriaci koronavírus spôsobuje vrásky ekonómom, ktorí odhadujú, že by mohol mať horší dopad na ekonomiku ako vírus SARS v roku 2003. Investori na to reagovali výpredajom na akciových trhoch, pričom smerovali svoje investície do bezpečných aktív. Ekonomickú situácia zhoršuje aj fakt, že mnoho podnikov v krajine ostalo zatvorených (napríklad, McDonalds a Starbucks zatvorili tisíce predajní v krajine, zatiaľ čo spoločnosť Apple sa pripravuje na prerušenie dodávateľského reťazca).

Zasadanie BoE sa nieslo v holubičom duchu a centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Taktiež naznačila, že zatiaľ bude monitorovať ekonomickú situáciu a v prípade, ak by nedošlo k oživeniu, môže pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Na druhej strane sa však vyjadrila, že v prípade, ak by sa ekonomika vyvíjala v súlade s prognózami, je ochotná pristúpiť k utiahnutiu monetárnych podmienok. Libra na to reagovala posilnením oproti americkému doláru o viac ako 0,6%.

Z makroekonomického kalendára bola zverejnená nezamestnanosť v eurozóne za december, ktorá prekonala očakávania, keďže klesla na úroveň 7,4%. Predbežná inflácia v Nemecku za január skončila na úrovni 1,7%, čo bolo v súlade s očakávaniami (predchádzajúci mesiac 1,5% YoY). Z USA bol zverejnený rast HDP za Q4 2019, ktorý prekonal očakávania na úrovni 2%, keďže ekonomika zaznamenala nárast o 2,1%.

Americký akciový index US500 sa opäť približuje k lokálnym minimám na úrovni 3230 bodov. V prípade, ak dokáže denná sviečka prekonať spomínanú hranicu, otvorí sa priestor na pokles k supportu na úrovni 3200 bodov. Zdroj: xStation5