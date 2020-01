Češi jsou se současným bydlením spokojení, přesto se chce 40 % stěhovat

Podle aktuálního průzkumu společnosti Wüstenrot vyhovuje současné bydlení 78 % Čechů. I přesto se ale poohlížejí po novém a stěhovat se do pěti let má v plánu každý pátý. A důvod? Chtějí žít sami ve vlastním, s partnery, nebo na klidnějším místě.

Podle Českého statistického úřadu bydlíme nejčastěji v 3pokojových domácnostech*. Stejně bydlí i respondenti průzkumu společnosti Wüstenrot. A 78 % z nich současné bydlení vyhovuje. „Se stoupající cenou nemovitostí nejen ke koupi, ale i k pronájmu, jsou Češi více ochotní dělat u bydlení kompromisy – nezáleží, až tolik, jak bydlí, ale že bydlí,“ říká Jiří Procházka, produktový manažer společnosti Wüstenrot. Zhruba 40 % Čechů se chce přesto stěhovat a necelá polovina z nich už v následujících pěti letech.

Češi chtějí do vlastního

Nejčastěji se Češi plánují přestěhovat do vlastního, pronájmy je nelákají. „Podle našeho srovnávače bydlení vyjde v průměru měsíční splátka hypotéky o více než 1 000 korun levněji než nájem,“ vysvětluje Jiří Procházka. V souboji koupě vs. pronájem volí 76 % respondentů vlastní nemovitost nebo družstevní bydlení. Důvody, proč chtějí opustit podle svých slov vyhovující bydlení, je celá řada. Tím hlavním je pro 28 % touha žít sám ve vlastním, 26 % láká společné bydlení s parterem či partnerkou a 25 % hledá klidnější lokalitu. „Není překvapivé, že nejrychleji se chtějí stěhovat mladí lidé od 18 do 35 let. Do pěti let chce změnit bydliště 40 % z nich,“ uvedl Jiří Procházka a dodává: „Co už ale překvapivé je, že se stále nejsme ochotni stěhovat za prací. Kvůli práci se chce přestěhovat jen 7 % respondentů.“



Odstěhovat se ze současného bytu či domu chtějí nejčastěji Pražané (v 50 %), naopak nejméně plánují stěhování obyvatelé Vysočiny (ve 27 %). Liší se přitom i důvody stěhování. Zatímco v Praze, Brně a dalších velkých městech nad 100 tisíc obyvatel je častým problémem nedostatečná velikost bytu, obyvatelé menších obcí se chtějí častěji odstěhovat od rodičů/prarodičů. „Malé byty vadí především Pražanům a téměř polovina se chce stěhovat do rodinného domku s představou klidnějšího zázemí. Ostatně se není čemu divit, velikost bytů se postupně zmenšuje a v Praze tvoří podle developerů Central Group, Trigema a Skanska Reality 70 % prodaných bytů garsonky a dvoupokojové byty,“ upřesňuje Jiří Procházka.

Chceme zahrady a altány

Ač si Češi nejsou jisti současným bydlení, to, jak mají domácnost vybavenou, 87 % vyhovuje. Postrádají jen nadstandardní vybavení a venkovní zázemí. Altánek či pergolu by si přálo 24 % respondentů. Zatímco muži se soustředí na garáž (přálo by si ji 25 % respondentů), ženy by si rády ušetřily péči o domácnost myčkou (ve 25 %) a sušičkou (ve 26 %).



O průzkumu:

Průzkum Bydlení a finance realizovala pro společnost Wüstenrot nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat proběhl on-line v listopadu a prosinci 2019 a zúčastnilo se ho 1 000 respondentů ve věku 18-99 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, místa a velikosti bydliště a vzdělání.

* Zdroj: Český statistický úřad, Výběrové šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) 2015