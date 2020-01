Viry kam se podíváš / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 27. 1. 2020

Kdo v dnešní době nepíše o koronaviru, tak je úplně mimo a stává se z něho tedy mimoň. Proto jsem nemohl zůstat stranou a musel jsem použít slovo koronavirus hned v první větě.

Opět jsme svědky snahy médií vyvolat pokud možno celosvětovou paniku. Čím dramatičtější nadpis článku nebo televizní reportáž, tím lépe. Jak se říká, za vším hledej ženu anebo prachy. Ženy odpustí, ale tady nejspíše hrají až druhé housle. Podle médií se máme totiž připravit na pandemii, končí letecký průmysl a turismus, a pokud bych měl být hodně sarkastický, tak nejlepší, co můžete podle médií udělat je zamknout se doma, zatáhnout záclony nebo žaluzie, schovat se ve sklepě, tam si mýt neustále ruce a nosit roušku. Pár let zpátky média v podobném duchu informovala o ptačí chřipce. Vzpomenete si ještě?

I zástupci FEDu vydali prohlášení, že bedlivě sledují vliv koronaviru na trhy. Pokud by hrozilo americkým trhům nebezpečí, pak by byl FED schopen zasáhnout a novým vytištěním peněz virus zahnat za hranice USA. Do třech týdnů po obětech téhle zákeřné nemoci bohužel neštěkne ani pes.

V USA je v plném proudu výsledková sezona. Některé akcie odhady překonaly, jiné výsledky byly v souladu s odhady trhu a jiná čísla zaostala za očekáváním. Celkově je to trhům ale jedno. Téměř každý den jsme svědky nových maxim a akciový index Dow Jones je blízko magické hranici 30 000 bodů. Trhy nezajímá ani impeachment ani brexit, který proběhne o víkendu. Nálada na trhu je velice pozitivní. Až nezdravě. Například index S&P 500 je od svého 200denního klouzavého průměru vzdálen přes 9 %. Podobně byly index vyšroubované v lednu 2018. Následoval pak prudký návrat právě k výše zmíněnému průměru.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 27. 1. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

24. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 142,95 1 113 1 100 ↓ -2,61 980 - 1 300 1 6 Dow Jones (US) 28 989,73 28 311 28 820 ↓ -2,34 25 950 - 30 000 3 4 NASDAQ C.(US) 9 314,91 8 783 9 200 ↓ -5,71 7 950 - 9 400 1 6 FTSE 100 (VB) 7 585,98 7 438 7 490 ↓ -1,95 7 000 - 7 774 3 4 DAX (Něm.) 13 576,68 12 945 13 280 ↓ -4,65 11 700 - 13 700 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 23 827,18 22 948 23 420 ↓ -3,69 20 650 - 24 300 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

v % Interval Růst Pokles PX 1 142,95 1 125 1 100 ↓ -1,58 940 - 1 370 3 4 Dow Jones (US) 28 989,73 27 785 27 950 ↓ -4,16 24 500 - 31 000 3 4 NASDAQ C.(US) 9 314,91 8 531 9 080 ↓ -8,41 6 650 - 9 600 2 5 FTSE 100 (VB) 7 585,98 7 389 7 320 ↓ -2,60 6 600 - 7 900 3 4 DAX (Něm.) 13 576,68 12 752 13 050 ↓ -6,07 10 900 - 14 200 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 23 827,18 22 336 23 000 ↓ -6,26 19 600 - 24 900 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers