Jak si říct o vyšší mzdu

Začátek roku je obdobím ročních hodnotících pohovorů a je ideální období pro jednání o navýšení finanční odměny. Firmy nemají dostatek lidí na svá volná pracovní místa a rostou jim zisky. Jsou ochotny více zaplatit svým klíčovým lidem, ale jen tak sami od sebe vám většinou peníze nepřidají. Musíte si sami říci o více peněz, ale pozor, jak při tom argumentujete, abyste šéfa akorát nenaštvali.

V současné době je běžnou praxí, že zvýšení mzdy mnohdy nenavrhuje zaměstnavatel, nýbrž zaměstnanec si o něj sám řekne. Je to obdobný postup, jako když o představě své odměny mluvíte u přijímacího řízení do nové práce či na novou pozici. Často se stává, že si přijde podřízený říct o navýšení mzdy jen na základě toho, že je ve firmě již dlouho, aniž by jakkoli argumentoval zvýšením náročnosti zadaných úkolů nebo dlouhodobým podáváním vysokých výkonů. Může se stát, že vám to projde, ale také se to může lehce obrátit proti vám.



Na rozhovor o financích se šéfem je potřeba se připravit a mít jasné argumenty, proč o zvýšení žádáte. Měly by obsahovat kromě zkušeností především vaše přínosy pro firmu a konkrétní kroky, které podle vás přispěly k rozvoji či produktivitě firmy. A to platí jak pro obchodního ředitele, tak pro účetní nebo svářeče. Zjistěte si průměrné mzdy ve svém oboru (mnohdy se odměňování mění razantně a mzdový výměr, který jste podepisovali před několika lety, už dnes vůbec nemusí odpovídat skutečnosti na trhu práce). Zhodnoťte sebekriticky výsledky své práce a napište si seznam věcí, které se za poslední dobu podařily. Dobrou příležitostí pro žádost o zvýšení výplaty je roční bilanční pohovor, kdy šéf hodnotí svého podřízeného a hledá cesty pro jeho další rozvoj. Případně si vyberte okamžik, kdy není šéf ve spěchu a má dobrou náladu. Ideální je situace, kdy jste dosáhli nějakého velkého úspěchu. Jestliže si šéf vaší práce váží, cítí, že jste důležitou součástí pracovního týmu a na vaši pracovní pozici by musel dlouho hledat stejně kvalitního pracovníka, máte téměř vyhráno. Jestliže svou práci děláte už spíš mechanicky a zajímavé nápady se ve vaší hlavě nerodí, těžko budete předstírat, že si zasloužíte více peněz.

Jak argumentovat

Můžete doložit například větší objem práce, nárůst zodpovědnosti, přispění ke zvýšení obratu nebo zisku firmy, váš podíl na školení spolupracovníků a předávání zkušeností. Dále získané dodatečné vzdělání, zvýšení kvalifikace (PC, cizí jazyky), převzetí agendy od jiných kolegů nebo vedení projektů či zapojení do nich. Nejsilnější argument si nechte nakonec. Na začátku by se mohl jeho efekt snížit. Mluvte sebevědomě a nedávejte najevo nejistotu (drbání na hlavě, sklopený pohled). Musíte působit tak, že si zvýšení peněz zasloužíte.



Pokud jste v poslední době pochybili, ale přesto žádáte o finanční navýšení, při rozhovoru to zmiňte, věcně tak, že o své slabosti víte, ale v poměru k přínosu máte pocit, že na žádost máte právo. Vyvarujte se zbytečných emocí, má to být konstruktivně vedená diskuse, ne hádka a vyčítání všech nepráv, které se vám přihodily, tím se spíše zesměšníte, než byste dosáhli uspokojivého výsledku. Umění diplomacie je také jeden z rysů kvalitního zaměstnance.

Co neříkat

Nepůsobí dobře, když jako důvod uvádíme vysokou hypotéku, manželku na mateřské a další důvody, které nesouvisí s naší prací. Neohánějte se odměnou svých kolegů nebo tím, že ostatní dostali přidáno. Neargumentujte tím, že má firma vysoké zisky a že si to může dovolit (jen tak, jak jste ke zvýšení zisku přispěli). Nikdy neříkejte, že bez zvýšení mzdy nebudete tolik pracovat nebo nevyhrožujte odchodem ke konkurenci. Mohli byste se dočkat odpovědi, kterou nečekáte.

Pokud šéf žádost odmítl

Zachovejte klid a nerozčilujte se. Zeptejte se na důvody, a co můžete udělat pro to, abyste si vydělali více. Nezapomeňte se zeptat, kdy se se šéfem znovu sejdete, abyste probrali to, že jste stanovené cíle naplnili (na konci roku, při bilančním pohovoru, po dokončení zakázky atd.)



Vyplatí se požádat o další vzdělávání poskytnuté zaměstnavatelem. Je to investice do vlastního rozvoje a zvýšení své ceny. Řekněte, že máte zájem o více zodpovědnosti a nové pracovní úkoly.

Pokud je opravdu situace taková, že jste přesvědčeni o nutnosti zvýšení své mzdy a zaměstnavatel jej odmítne bez rozumných důvodů, máte možnost poohlédnout se po jiném zaměstnání. Doba je nyní příznivá. Získáte tím nové zkušenosti a praxi.

Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru ManpowerGroup