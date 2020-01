Rok 2020: Elektro pro elektromobily dráž

Rychlé nabíjení, nabíjecí stanice na hlavních dálničních tazích Evropy, to je to, po čem volají všichni, kdo by byli ochotni vydat velké peníze za elektromobil, s nímž by ale nechtěli dojíždět jen do práce, ale brázdit starý kontinent. Velkou naději takovýmto zájemcům dávala evropská síť Ionity, což je společný podnik BMW, Daimler (Mercedes-Benz), Ford, VW a nově také Hyundai-Kia. Vznikl tak celoevropský projekt, který má šanci situaci vyřešit.

Jak se ovšem říká – nic není zadarmo. Tedy ani elektrická energie, kterou v této síti mohou majitelé elektromobilů čerpat. Jak to, vždyť jedno z lákadel pro pořízení si elektromobilu zní: tankujete levně. V případě Ionity je správný minulý čas: tankovali jste levně.

Původní sazba totiž byla 8 euro za jakékoliv tankování. Od 31. ledna 2020 se bude účtovat (pokud motorista nemá speciální tarif třeba od automobilky) zhruba 20 Kč za kilowatthodinu, což je asi 5x více než běžná sazba v ČR. Takže konkrétně plné nabití akumulátorů Audi e-tron přijde na zhruba 1 900 Kč, za něž ujede majitel vozu asi 350 km. A až stejnou vzdálenost ujede ten, kdo si pořídil VW ID.3, který za natankování bez speciálních slev a tarifů zaplatí 1200 Kč.

Co z toho plyne? Doba nabíjení zcela zdarma nebo za minimální částky se pomalu stává minulostí a netýká se to jen zemí na západ od nás. V ČR sice stále ještě patří ceny na nabíječkách mezi nejnižší v Evropě, ale od letošního roku je zvyšuje i ČEZ nebo E.ON.